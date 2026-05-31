Trump preoccupato per nuove clausole del memorandum d'intesa sull'Iran: il New York Times spiega le difficoltà diplomatiche

Il New York Times descrive le tensioni interne negli Stati Uniti riguardo alle modifiche proposte al memorandum d'intesa sul programma nucleare iraniano, evidenziando le critiche di Trump alle aperture di fondi e il ruolo di intermediari come il Pakistan nelle trattative.

Il New York Times ha riferito che le trattative per raggiungere la cosiddetta Guida Suprema iraniana si sono rivelate estremamente complesse, al punto che qualsiasi modifica al documento noto come memorandum d'intesa rischia di prolungare ulteriormente i tempi di negoziazione.

Secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, le recenti variazioni proposte al testo dell'accordo non sono state spiegate in maniera chiara, lasciando gli osservatori incerti su quali siano le nuove clausole introdotte. Due funzionari di alto livello hanno affermato che l'allora presidente Donald Trump avrebbe manifestato preoccupazione per alcune disposizioni che prevedevano lo sblocco di fondi destinati all'Iran, temendo che tali misure potessero indebolire la pressione economica esercitata dagli Stati Uniti.

Trump, a sua volta, aveva criticato aspramente il predecessore Barack Obama per aver consentito, nell'accordo del 2015 sul nucleare iraniano, l'apertura di canali di pagamento che a suo giudizio avrebbero potuto favorire il regime di Teheran





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