Trump prepara strategia esecutiva contro Congresso Democratico

La Casa Bianca prepara piani per governare con poteri esecutivi se i Democratici vincono le medie elezioni. Dettagli su tasse, immigrazione e tariffe.

Washington, novembre. La Casa Bianca del presidente Donald Trump ha trascorso gli ultimi mesi a elaborare strategie dettagliate per contrastare una possibile takeover democratico del Congresso. Secondo funzionari e fonti vicine alla amministrazione, il team sta sviluppando piani per continuare a far avanzare le priorità chiave dell'agenda di Trump attraverso il potere esecutivo, mentre si prepara a fronteggiare nuove investigazioni condotte dal partito avversario. Questa preparazione riflette le crescenti tensioni politiche negli Stati Uniti in vista delle medie elezioni.

Preparazione legale dai mesi di aprile

Funzionari di alto livello, tra cui il vice capo di gabinetto Stephen Miller e il direttore del bilancio Russell Vought, stanno collaborando con l'ufficio del consulente legale della Casa Bianca fin dal mese di aprile. Il loro obiettivo è identificare tutte le azioni esecutive disponibili in materia di immigrazione, dazi doganali, costi dell'abitazione e spesa federale che il presidente potrebbe attuare senza l'approvazione del Congresso. Le fonti hanno parlato a condizione di anonimato per discutere della delicatezza delle strategie in atto.

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Will Scharf, il consulente legale della Casa Bianca, e il suo team stanno analizzando approfonditamente i limiti legali dell'autorità presidenziale. Stanno cercando di capire cosa Trump possa fare legalmente da solo, dove possa spingere al massimo i confini del suo potere e come difendere queste decisioni in tribunale. Questo approccio sottolinea la natura complessa e potenzialmente conflittuale del rapporto tra il ramo esecutivo e quello legislativo.

Paradosso delle medie elezioni e controllo del Senato

Le attuali dinamiche politiche evidenziano un paradosso significativo delle prossime elezioni di midterm. Una vittoria democratica darebbe al partito il potere di investigare Trump, bloccare la legislazione e vincolare le sue priorità di spesa. Tuttavia, Trump manterrebbe una vasta autorità esecutiva sul commercio, sulla politica estera e sulla burocrazia federale, strumenti che ha già utilizzato in modo aggressivo durante il suo secondo mandato. I Democratici necessitano di guadagnare quattro seggi netti nella Camera dei Rappresentanti e di prendere il controllo del Senato per ribaltare le strette maggioranze repubblicane attuali, che sono di 218-214 e 53-47 rispettivamente.

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Recenti sondaggi favorevoli ai Democratici per la Camera rendono la situazione ancora più incerta, mentre la corsa al Senato rimane troppo stretta per essere data per vinta da una parte o dall'altra. Per tutto il mese passato, Trump ha tenuto raduni in tutto il paese cercando di preservare il controllo repubblicano del Congresso. Nello stesso tempo, i suoi assistenti stanno privatamente preparando il terreno per un panorama politico molto diverso che potrebbe presentarsi nel 2027.

Azioni esecutive su tariffe, immigrazione e housing

La Casa Bianca ha respinto la prospettiva di perdite repubblicane, accusando i media di promuovere una narrazione falsa. La portavoce Lauren Bis ha dichiarato che l'amministrazione e i repubblicani pragmatici continueranno a garantire la sicurezza dei confini, ripristinare l'ordine pubblico e restituire denaro nelle tasche dei lavoratori americani. Tra le azioni esecutive in considerazione ci sono nuovi dazi sugli importazioni di minerali critici e turbine eoliche, regole più severe sui visti per studenti internazionali e lavoratori temporanei stranieri.

Altre misure mirano a ridurre i costi dell'edilizia e dell'abitazione. Le agenzie federali hanno già sottoposto proposte e revisioni legali delle azioni che l'amministrazione potrebbe intraprendere unilateralmente. Russell Vought, che guida l'Ufficio di Gestione e Bilancio degli Stati Uniti, sta esaminando quali priorità possano andare avanti utilizzando fondi già stanziati dal Congresso. L'obiettivo è massimizzare l'impatto delle risorse esistenti senza bisogno di nuovi decreti legislativi.

Influenza politica sui programmi federali

Vought intende anche modificare le regole dei grant federali per dare ai nominati politici maggiore influenza su quali programmi governativi ricevono denaro dai contribuenti. Questo cambiamento potrebbe conferire alla Casa Bianca un potere decisionale maggiore sulla spesa federale senza dover cercare l'approvazione del Congresso. Il presidente Trump è stato breffato su queste preparazioni e ha partecipato attivamente alle discussioni relative a queste strategie.

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Quando è stato chiesto quanto sarebbe stato a suo agio nel governare attraverso l'autorità esecutiva sotto un Congresso democratico, una fonte ha risposto che sarebbe stato "molto a suo agio". Trump ha già testato i limiti del potere presidenziale dal suo ritorno in carica nel gennaio 2025. Ha utilizzato l'autorità esecutiva per imporre dazi ampi, intensificare l'applicazione delle norme sull'immigrazione, ridurre la forza lavoro federale e perseguire obiettivi di politica estera, incluso il conflitto contro l'Iran, senza l'approvazione del Congresso.

Eccezioni legislative e analisi politica

Un'eccezione significativa a questo trend è stata la massiccia serie di tagli fiscali e alla spesa approvata dal Congresso a controllo repubblicano e firmata dal presidente nel luglio 2025. Nathan Gonzales, redattore di Inside Elections, un fornitore di analisi politiche non partigiane, ha notato che Trump negli ultimi due anni ha praticamente ignorato il Congresso, tentando di fare il massimo possibile attraverso ordini esecutivi. Sembra probabile che questa tendenza continui se i Democratici otterranno maggioranze al Congresso, consolidando un nuovo modo di governare negli Stati Uniti.