Donald Trump addresses nuclear talks with Xi and Putin, Iran tensions, and midterm aftermath in unstructured White House press briefing.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla James S. Brady Press Briefing Room della Casa Bianca a Washington, DC, il 20 novembre 2026. L'evento si è svolto subito dopo un viaggio di quattro giorni in Cina e nelle Filippine, presentato ufficialmente come un'opportunità per illustrare i successi diplomatici del tour al pubblico americano.

Accordi Nucleari e Diplomatici

Un cartello posizionato accanto al podio di Trump elencava una serie di ampi accordi raggiunti con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Tra questi figurava una riaffermazione secondo cui la guerra nucleare sarebbe stata futile per tutte le nazioni coinvolte. Un altro poster pubblicizzava i negoziati che la Casa Bianca dichiarava di aver siglati durante il viaggio.

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Pivot su Iran e Classi Sociali

Fin dall'inizio, il presidente ha deviato dall'agenda ufficiale lodando la velocità del nuovo Aeromobile Uno costruito in Qatar e commentando che i vaccini contro il COVID-19 non furono distribuiti in tempo per migliorare le sue possibilità di rielezione nel periodo 2017-2021. Ha inoltre affermato che i tassi di interesse erano troppo alti prima di passare a discutere dell'Iran. Durante questa parte, Trump era affiancato da alti funzionari, tra cui il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il nuovo capo di gabinetto Stephen Miller.

Reazione al Deficit di Disciplinamento

La performance non strutturata di Trump, durata un'ora e mezza, è avvenuta dopo la partenza di alcuni collaboratori responsabili della disciplina del messaggio alla Casa Bianca. Questi includevano l'ex segretaria stampa Karoline Leavitt e, più recentemente, il capo di gabinetto Susie Wiles. Questo discorso segnava il primo intervento principale rivolto a un pubblico domestico dal suo partito, il Partito Repubblicano, dopo le pesanti sconfitte nelle elezioni di medio termine congressuali avvenute all'inizio del mese.

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Relazioni con i Democratici

In alcuni momenti, Trump ha suggerito il suo interesse a collaborare con i Democratici, che deterranno ampie maggioranze nella Camera dei Rappresentanti e nel Senato a partire da gennaio. Ha annunciato sanzioni contro le aziende che costruiscono data center all'estero, mentre gli americani sembrano preoccuparsi prevalentemente della costruzione di tali infrastrutture negli Stati Uniti. Ha anche respinto le critiche sulla sua deferenza verso Mosca, ribadendo la sua convinzione che Putin sia pronto a un accordo sull'Ucraina.

Tecnologia e Successione Politica

Con Rubio e Vance presenti, entrambi considerati potenziali candidati alla presidenza del 2028, i giornalisti hanno spinto Trump a fare cenno al suo successore. Ha espresso fiducia nel segretario al Commercio Howard Lutnick e ha suggerito di riavvolgere l'ex CEO di Nvidia Jensen Huang. La sua gestione è stata sottoposta a forti critiche per la risposta incerta alle recenti interruzioni tecnologiche, in un contesto di crescente tensione sui confini e sulle questioni economiche nazionali.