Trump pronto a condividere l'accordo con l'Iran con il Congresso, ma i dettagli restano segreti

Il presidente Trump ha dichiarato di voler sottoporre il memorandum d'intesa con l'Iran al Congresso, ma il testo non è ancora stato reso pubblico. I leader di entrambi i partiti chiedono trasparenza su un accordo che potrebbe porre fine a un conflitto devastante.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la disponibilità a sottoporre al Congresso un accordo provvisorio con l' Iran per porre fine al conflitto in corso, suscitando reazioni contrastanti tra i legislatori, inclusi molti repubblicani, che lamentano la mancanza di dettagli sul patto.

L'intesa, resa pubblica domenica, prevede la proroga di sessanta giorni della tregua già fragile annunciata in aprile e la riapertura dello Stretto di Ormuz, cruciale via di transito marittima bloccata dal 28 febbraio a causa delle offensive congiunte di Stati Uniti e Israele. Trump, durante un incontro bilaterale a margine del G7 in Francia con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha inoltre ribadito che l'Iran abbandonerà il suo programma nucleare militare, nonostante Teheran sostenga da sempre la natura pacifica delle proprie attività nucleari.

La situazione rimane tuttavia avvolta nell'incertezza, poiché il testo del memorandum d'intesa non è stato diffuso e i leader congressuali, in particolare il democratico Chuck Schumer, hanno criticato aspramente l'amministrazione per l'opacità, chiedendo un briefing classificato per il ristretto gruppo noto come 'Gang of Eight'. Il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ha ammesso che è insolito che la Casa Bianca non condivida informazioni su un accordo di tale portata con il proprio partito, mentre il senatore Thom Tillis, repubblicano del North Carolina, ha dichiarato che senza la pubblicazione del testo è impossibile prendere sul serio l'accordo.

Il quadro normativo complica la posizione di Trump: il 'Iran Nuclear Agreement Review Act' del 2015 impone la notifica al Congresso per qualsiasi intesa con l'Iran, pena il blocco della revoca delle sanzioni, e la Costituzione americana assegna al Congresso il potere di dichiarare guerra. Tuttavia, nella seconda presidenza Trump, la maggioranza repubblicana in entrambi i rami del Congresso ha mostrato scarsa propensione a contestare la sua politica estera, nonostante alcuni esponenti abbiano espresso malumore per la mancanza di trasparenza.

L'accordo, se formalizzato, potrebbe segnare la fine di un conflitto che ha provocato migliaia di morti e gravi turbamenti economici globali, ma la sua credibilità è minata dall'assenza di dettagli verificabili e dalla storia di falsi annunci sulla conclusione delle ostilità. La comunità internazionale osserva con attenzione, consapevole che la stabilizzazione della regione mediorientale dipende in larga misura dalla effettiva applicazione di un'intesa che deve bilanciare le esigenze di sicurezza degli Stati Uniti e di Israele con quelle di sovranità dell'Iran.

La prossima settimana potrebbe rivelare se il Congresso riuscirà a ottenere il testo dell'accordo e a esercitare il proprio ruolo di controllo, in un contesto politico domestico sempre più polarizzato





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