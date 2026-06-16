Trump pronto a festeggiare in mondovisione con i vincitori del Mondiale 2026

Il presidente degli Stati Uniti avrà un ruolo centrale nella cerimonia della finale del Mondiale 2026 e potrebbe derogare al protocollo FIFA restando sul palco con la squadra campione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrà un ruolo di primo piano nella cerimonia di premiazione della finale del Mondiale 2026 , con la possibilità di decidere se limitarsi a consegnare la Coppa ai campioni del mondo oppure restare sul palco accanto ai giocatori durante la celebrazione finale.

Questa eventualità rappresenterebbe una significativa deroga al protocollo tradizionalmente adottato dalla FIFA. Di norma, le autorità politiche presenti alla finale partecipano alla cerimonia di premiazione ma non prendono parte ai festeggiamenti della squadra vincitrice. L'istante dell'alzata del trofeo è solitamente riservato ai calciatori e in particolare al capitano della nazionale campione del mondo. La notizia emerge a un anno di distanza da una scena analoga che aveva già suscitato discussione.

Nella finale del Mondiale per Club vinta dal Chelsea, Donald Trump consegnò il trofeo al capitano Reece James e rimase sul palco durante i festeggiamenti. Le immagini fecero rapidamente il giro del mondo: alcuni calciatori apparvero sorpresi dalla presenza del presidente americano accanto alla squadra, mentre il presidente della FIFA Gianni Infantino sembrò inizialmente invitarlo a allontanarsi dall'area riservata ai giocatori, per poi permettergli di partecipare alla celebrazione.

Secondo la ricostruzione di talkSPORT, la FIFA non avrebbe obiezioni a una replica di quella scena durante la finale del Mondiale 2026. Fonti della Casa Bianca citate dall'emittente ritengono anzi probabile che Trump scelga nuovamente di restare sul podio insieme ai vincitori. L'indiscrezione sembra confermare il rapporto particolarmente stretto sviluppatosi negli ultimi anni tra il presidente statunitense e i vertici del calcio mondiale.

Il gesto, se confermato, non sarebbe soltanto una questione di protocollo ma assumerebbe un forte valore simbolico, sottolineando l'intersezione tra sport e politica a livello globale. La cerimonia di chiusura di un Mondiale è uno degli eventi televisivi più seguiti al mondo, e la presenza di un leader politico in prima linea durante i festeggiamenti potrebbe alimentare dibattiti sulla neutralità dello sport e sull'uso delle manifestazioni sportive come palcoscenico internazionale.

Nel frattempo, la FIFA sembra orientata a non impungere restrizioni, segno di una collaborazione sempre più stretta con organizzazioni e figure governative nella gestione degli eventi calcistici planetari





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