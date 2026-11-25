Donald Trump annuncia dazi fino al 20% sulla Cina per eccesso di capacità industriale. Ecco l'impatto sui mercati e le reazioni di Beijing e Bruxelles.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riacceso le tensioni commerciali globali proponendo nuovi dazi sulle principali potenze economiche, tra cui la Cina. Questa mossa, annunciata mercoledì 25 novembre 2026 a Washington, mostra una determinazione inarrestabile nel portare avanti la sua agenda protezionistica. La decisione arriva nonostante le recenti perdite elettorali del Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti.

Struttura dei nuovi dazi e obiettivi commerciali

La sua amministrazione ha proposto l'applicazione di tariffe su quattordici partner commerciali specifici per contrastare quella che definisce un'eccessiva capacità industriale strutturale. La tariffa più elevata, fissata al venti percento, colpirà direttamente la Cina. Washington accusa Pechino di inondare i mercati mondiali con esportazioni a basso costo, che spaziano dall'acciaio ai veicoli elettrici e ai prodotti solari.

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Oltre alla Cina, l'elenco dei paesi soggetti a nuove imposte include Bangladesh, Cambogia, Unione Europea, India, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Attualmente, Messico e Norvegia sono esclusi da queste nuove misure tariffarie imposte dall'amministrazione Trump.

Posizioni di Pechino e reazioni diplomatiche

Pechino ha ripetutamente ribadito la sua opposizione alle "guerre commerciali" e ha respinto la nozione di sovraccapacità industriale come un falso problema. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha dichiarato che la Cina si oppone all'uso di questo argomento come scusa per la manipolazione politica. Nonostante le critiche, la Cina non ha minacciato immediate ritorsioni, sottolineando la necessità di mantenere relazioni stabili con Washington.

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Un alto funzionario americano ha dichiarato che, sebbene la Cina non gradisca queste azioni, entrambe le nazioni cercano stabilità. Il funzionario ha evidenziato come l'incontro avvenuto la settimana scorsa tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen sia stato "davvero ottimo". Questo incontro si era svolto il 18 novembre 2026 all'aeroporto della città cinese per il vertice APEC.

Impatto sui mercati e limiti delle nuove tariffe

Le prospettive di nuovi oneri commerciali hanno pesato sui mercati azionari mercoledì, mentre il rally guidato dalla tecnologia iniziava a mostrare segni di esaurimento. L'indice MSCI delle azioni globali è sceso dello zero punto cinque percento, riflettendo l'incertezza degli investitori. Gli analisti di ING hanno sottolineato come il protezionismo statunitense stia diventando sempre più difficile da invertire, nonostante i continui cambiamenti nelle giustificazioni legali.

I dazi proposti dovranno tener conto di qualsiasi accordo commerciale già concordato con l'amministrazione Trump. Le nuove tariffe non si sovrapporranno ad alcuni round precedenti di dazi, suggerendo che molti paesi potrebbero non vedere un aumento massiccio dei costi di scambio con gli Stati Uniti. Le tariffe non supereranno i limiti tariffari stabiliti in tali accordi, come il limite del venti percento per la Cina durante il secondo mandato di Trump.

Prossimi passaggi e scadenze critiche

Tariffe aggiuntive non si applicheranno a circa trenta miliardi di dollari di importazioni cinesi che gli Stati Uniti stanno considerando per una riduzione. Tuttavia, le nuove imposte si aggiungeranno ai dazi introdotti durante il primo mandato di Trump, che ammontavano a circa il venticinque percento. Inoltre, non si sovrapporranno ai dazi del dieci o dodici punto cinque percento imposti a luglio su un gruppo più ampio di sessanta partner commerciali.

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I tassi specifici saranno pubblicati in un avviso sul Registro Federale degli Stati Uniti. Le tariffe saranno soggette a un periodo di commento pubblico, con un'udienza programmata prima dell'entrata in vigore. Questa procedura potrebbe ritardare l'implementazione fino a gennaio. La tregua commerciale di un anno con Pechino scadrà il 10 gennaio 2027, creando una scadenza critica per le trattative future.