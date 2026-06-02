Trump propone tariffa del 25% su importazioni dal Brasile

L'amministrazione Trump ha proposto una nuova tariffa punitiva del 25% su molte importazioni dal Brasile, citando pratiche sleali in ambito digitale, deforestazione e altri settori. La misura esclude prodotti come manzo, caffè e terre rare.

L'amministrazione Trump ha proposto una nuova tariffa punitiva del 25% su molte importazioni dal Brasile , dopo aver deciso che le sue pratiche erano sleali su una serie di questioni che vanno dal commercio digitale alla deforestazione illegale.

Lo ha annunciato nella tarda serata di lunedì il rappresentante per il commercio statunitense, Jamieson Greer, parlando a CNBC. Le misure, basate sullo statuto commerciale Section 301, riguardano anche servizi di pagamento elettronico, tariffe preferenziali, protezione della proprietà intellettuale e accesso al mercato dell'etanolo.

L'Ufficio del rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (USTR) ha specificato che la nuova tariffa proposta, soggetta a consultazione pubblica entro il 15 luglio, escluderà alcuni prodotti come manzo, caffè, terre rare, altri metalli, energia e parti di aeromobili. L'indagine dell'USTR sulle pratiche commerciali sleali del Brasile, avviata l'anno scorso, ha concluso che queste pratiche sono irragionevoli e gravano o limitano il commercio statunitense, aprendo la strada a una tariffa punitiva.

Greer ha definito l'azione contro il Brasile piuttosto complessa a causa delle ampie esenzioni. Ha aggiunto che l'agenzia commerciale pubblicherà nei prossimi settimane i risultati di altre indagini Section 301, sottolineando che sono necessarie tariffe sostanziali per correggere un gigantesco deficit commerciale degli Stati Uniti.

Due funzionari brasiliani a conoscenza della questione hanno dichiarato che le giustificazioni per una nuova tariffa statunitense ignorano molti degli argomenti presentati da Brasilia nei mesi recenti, suggerendo che le motivazioni siano più politiche che tecniche. Nonostante la visita alla Casa Bianca del presidente Luiz Inacio Lula da Silva lo scorso mese, le relazioni bilaterali si sono raffreddate.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha designato le due maggiori gang criminali brasiliane come organizzazioni terroristiche, nonostante le obiezioni di Brasilia, aprendo la strada a interventi più aggressivi nel paese. Giorni prima, il principale rivale di Lula per le elezioni di ottobre, il senatore Flavio Bolsonaro, si era espresso a favore della designazione terroristica durante un tour a Washington che includeva incontri con Rubio, il vicepresidente JD Vance e il presidente Donald Trump.

Ho espressamente chiesto al presidente Trump di non tassare le nostre aziende, ha scritto Bolsonaro su X martedì. Le tariffe non sono la soluzione. La nuova tariffa proposta dall'USTR sostituirà parzialmente una tariffa del 50% su molti beni brasiliani imposta l'anno scorso da Trump, con il 40% come punizione per il procedimento giudiziario del Brasile contro il padre del senatore brasiliano, l'ex presidente Jair Bolsonaro.

Greer ha dichiarato di aver avviato l'indagine Section 301 per affrontare preoccupazioni statunitensi di lunga data e pervasive riguardo a certe politiche e pratiche commerciali del Brasile. Nonostante il recente coinvolgimento con il presidente brasiliano Lula e il suo gabinetto, ha detto che gli Stati Uniti e il Brasile continuano ad avere differenze sostanziali nella risoluzione delle questioni identificate in questa indagine.

L'agenzia commerciale ha invitato a presentare commenti sulle tariffe proposte entro il 1 luglio, con un'audizione pubblica fissata per il 6 luglio. Deve rispettare la scadenza del 15 luglio per intraprendere azioni di risposta nell'ambito dell'indagine Section 301. L'USTR ha diverse altre indagini Section 301 in corso che dovrebbero portare a nuovi dazi, tra cui una sulla capacità industriale in eccesso in Cina e in altri 15 partner commerciali, e una sull'applicazione dei divieti di lavoro forzato in 60 paesi.

Per quanto riguarda le conclusioni sul Brasile, l'USTR ha chiarito che la nuova tariffa proposta del 25% non si applicherà alle importazioni brasiliane soggette a tariffe legate alla sicurezza nazionale ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962. Queste includono dazi del 50% su acciaio, alluminio e rame, e dazi del 25% su prodotti finiti realizzati con questi metalli, nonché un dazio del 25% su veicoli a motore e parti di auto.

L'USTR ha inoltre specificato che i prodotti esentati dalle tariffe proposte del 25% includono molti frutti e noci, petrolio greggio e prodotti petroliferi, composti farmaceutici, prodotti chimici organici e fertilizzanti. A questi si aggiungono manzo, caffè, terre rare, altri metalli e minerali, e aeromobili e parti di aeromobili brasiliani





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