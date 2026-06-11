Trump punta all'isola di Kharg: l'obiettivo strategico per soffocare l'economia iraniana

Il presidente Donald Trump ha espresso l'intenzione di occupare l'isola di Kharg, hub petrolifero cruciale per l'Iran. Gli esperti avvertono che l'operazione potrebbe esporre le truppe a gravi rischi e prolungare il conflitto.

Il panorama geopolitico del Medio Oriente è tornato a essere al centro dell'attenzione globale a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump .

In un'intervista rilasciata a Fox News, il leader americano ha espresso apertamente il proprio desiderio di assumere il controllo dell'isola di Kharg, che rappresenta il cuore pulsante delle infrastrutture petrolifere dell'Iran. Questa mossa, se attuata, segnerebbe una drastica escalation nel conflitto che oppone Washington e Tel Aviv a Teheran.

Sebbene Trump abbia sottolineato come la sua preferenza sia sempre stata quella di conquistare l'isola, ha ammesso allo stesso tempo un certo dubbio sulla volontà politica e psicologica degli Stati Uniti di affrontare un'operazione di tale portata, chiedendosi se l'America abbia effettivamente lo stomaco per sostenere i costi di un'occupazione diretta di un territorio nemico. L'importanza strategica dell'isola di Kharg è immensa e risiede principalmente nella sua geografia unica.

Situata a circa 26 chilometri dalla costa iraniana, all'estremità settentrionale del Golfo, e a circa 483 chilometri a nord-ovest dello Stretto di Hormuz, l'isola gode di acque sufficientemente profonde per permettere l'attracco di petroliere di enormi dimensioni, che altrimenti non potrebbero avvicinarsi alle acque basse della terraferma iraniana. Prima dell'inizio delle ostilità il 28 febbraio, Kharg gestiva circa il 90% di tutte le esportazioni petrolifere dell'Iran, rendendola l'unico vero polmone economico di un paese che è il terzo più grande produttore all'interno dell'OPEC.

Una sua conquista permetterebbe agli Stati Uniti di strangolare l'economia di Teheran, interrompendo quasi totalmente il flusso di ricchezza derivante dagli idrocarburi e ponendo il regime iraniano sotto una pressione finanziaria insostenibile. Tuttavia, l'operazione non è priva di rischi significativi, come evidenziato da diversi analisti e generali in servizio.

Mentre le forze armate statunitensi hanno già condotto attacchi aerei tra marzo e aprile, che secondo Trump hanno annientato i bersagli militari, il passaggio a un'occupazione terrestre cambierebbe radicalmente la natura del conflitto. Ryan Brobst e Cameron McMillan, della Foundation for Defense of Democracies, hanno avvertito che l'occupazione di Kharg potrebbe espandere e prolungare la guerra invece di portare a una vittoria decisiva.

Il rischio principale risiede nell'esposizione delle truppe a attacchi coordinati con missili e droni, in particolare l'uso di droni FPV, ovvero first-person view, simili a quelli impiegati massicciamente nel conflitto ucraino. Tali attacchi potrebbero essere filmati e diffusi online dal regime iraniano per scopi di propaganda, utilizzando immagini crude della morte di soldati americani per scuotere l'opinione pubblica interna agli Stati Uniti. Anche l'ex comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, Joseph Votel, ha espresso forti riserve in merito.

Pur riconoscendo che l'occupazione fisica dell'isola richiederebbe un numero relativamente contenuto di soldati, stimato tra gli 800 e i 1000 uomini, Votel ha sottolineato che l'operazione richiederebbe un massiccio supporto logistico, il quale a sua volta necessiterebbe di una protezione costante. In questo scenario, le truppe americane si troverebbero in una posizione di estrema vulnerabilità, trasformando l'isola in una trappola tattica.

Votel ha definito l'idea di conquistare Kharg come una mossa anomala e poco utile dal punto di vista tattico, suggerendo che l'operazione non porterebbe alcun vantaggio strategico reale che giustifichi il rischio di perdere vite umane. Nonostante l'attuale blocco navale statunitense che ha già ridotto drasticamente le esportazioni iraniane, la prospettiva di un'occupazione territoriale rimane un'opzione discussa nell'amministrazione Trump, sebbene rimanga incerta la sua effettiva implementazione pratica





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