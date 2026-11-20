Donald Trump riferisce progressi con Vladimir Putin su Ukraine dopo incontro APEC, nonostante nuovi attacchi missilisti russi che hanno colpito infrastrutture critiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che colloqui molto positivi con il leader russo Vladimir Putin si sono svolti durante il vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, in Cina, il 19 novembre 2026. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il 20 novembre 2026, Trump ha affermato di ritenere che vi sia una concreta opportunità di portare a termine un accordo sulla crisi ucraina, definendo Putin un amico e sottolineando il suo desiderio di porre fine al conflitto mediante vie diplomatiche.

Collochi positivi e condizioni per la pace

Il presidente americano ha spiegato di non essere disposto a discutere di garanzie di sicurezza per l'Ucraina se non verrà raggiunto un accordo complessivo. Ha sottolineato che i negoziati sono complessi a causa dell'ostilità reciproca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e Vladimir Putin, definendo questa situazione come un problema profondo che rende il processo di pace estremamente difficile da gestire per le parti coinvolte.

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Donald Trump ha aggiunto che i suoi rappresentanti stanno svolgendo un buon lavoro nonostante la natura ardua della situazione. Il leader statunitense ha espresso fiducia nel fatto che gli sforzi diplomatici possano portare a risultati concreti, evidenziando come la volontà di entrambe le parti di cercare una soluzione pacifica sia un elemento fondamentale, anche se ancora da consolidare completamente.

Tensione post-incontro e attacco a infrastrutture

Appena ore dopo la dichiarazione congiunta di pace emessa dai tre leader del vertice APEC, la Russia ha lanciato una delle più grandi operazioni missilistiche e con droni contro l'Ucraina, colpendo duramente le infrastrutture elettriche del paese. Questo attacco ha causato la morte di otto persone, contraddicendo di fatto le speranze di una de-escalazione immediata del conflitto armato e creando un forte contrasto con le dichiarazioni ottimistiche rilasciate dagli Stati Uniti.

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L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata nel febbraio 2022, ha portato al conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Gli attacchi recenti alle strutture energetiche ucraine hanno ulteriormente aggravato la crisi umanitaria ed economica, rendendo ancora più difficile qualsiasi tentativo di stabilizzare la regione attraverso accordi politici rapidi.

Posizioni dei leader e prossimi passi

Il vertice di Shenzhen ha visto la partecipazione di Donald Trump, Vladimir Putin e del presidente cinese Xi Jinping, che hanno rilasciato una dichiarazione condivisa sulla pace. Tuttavia, la reazione militare russa immediata pone interrogativi sulla reale efficacia di tali dichiarazioni e sulla volontà di tradurre le promesse politiche in azioni concrete sul campo di battaglia.

La comunità internazionale osserva con attenzione le mosse successive di Mosca e Kiev, mentre Washington cerca di mediare una soluzione che tenga conto delle rivendicazioni di sicurezza ucraine e delle preoccupazioni strategiche russe. Il cammino verso una pace duratura appare ancora incerto, specialmente dopo gli eventi violenti verificatisi nel cuore della settimana diplomatica dedicata alla cooperazione economica.