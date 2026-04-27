Trump racconta l'attentato: 'Non ero preoccupato, viviamo in un mondo pazzo'

Donald Trump ha rivelato i dettagli dell'attentato di cui è stato vittima durante una cena di gala con i giornalisti. Il presidente ha parlato della sua reazione iniziale, dell'intervento degli agenti di sicurezza e del clima politico teso negli Stati Uniti.

Donald Trump ha raccontato i dettagli dell'attentato di cui è stato vittima durante una cena di gala con i giornalisti. Ripercorrendo quei minuti di tensione, il presidente ha dichiarato: Non ero preoccupato, conosco la vita.

Viviamo in un mondo pazzo. In un primo momento, ha ammesso di aver sottovalutato la gravità della situazione dopo aver sentito dei rumori: Ho pensato fosse caduto un vassoio.

Tuttavia, in pochi istanti, l'intervento degli agenti della sicurezza ha cambiato tutto, tanto che inizialmente ha disatteso le loro indicazioni: e non stavo rendendo le cose facili per loro. Quando ha capito che la situazione era grave, ha obbedito alle indicazioni per la sua messa in sicurezza. L'evacuazione dalla sala è stata rapida ma caotica, ha sottolineato Trump, aggiungendo: Appena lo hanno visto, gli agenti hanno estratto le armi e lo hanno neutralizzato immediatamente.

Ha ripetuto, come aveva già fatto in una conferenza stampa alla Casa Bianca, che l'uomo che ha sparato è una persona malata. Poi, soffermandosi su ciò che l'uomo avrebbe scritto poco prima di entrare in azione, ha detto: Si è radicalizzato. Era un credente cristiano, poi è diventato anticristiano e ha avuto molti cambiamenti. Da quanto ha scritto, stava attraversando un periodo difficile.

Trump ha voluto collegare questo grave episodio al clima politico pesante che si sta vivendo negli Stati Uniti e alle numerose proteste contro il governo. Ha citato un movimento: Il motivo per cui esistono persone così è che ci sono movimenti come 'Lo scontro di fuoco con la giornalista A un certo punto c'è stato uno scontro piuttosto duro tra il presidente e la giornalista che lo stava intervistando, Norah O'Donnell.

Trump l'ha accusata di aver letto un passaggio di un manifesto che contiene gravi accuse nei suoi confronti. Stavo aspettando che lo leggesse, perché sapevo che lo avrebbe fatto, siete persone terribili. Ed ha respinto con sdegno le accuse contro di lui: Non ho violentato nessuno, sono stato completamente scagionato. E ancora: l'aggressore è una persona malata ma lei dovrebbe vergognarsi a leggere queste cose.

Non dovrebbe leggerle a '60 Minutes'. È una vergogna. Ma vada avanti, finiamo l'intervista. Il presidente infine si è detto disposto a ripetere la cena coi giornalisti entro 30 giorni, ma con misure di sicurezza più stringenti: Non voglio che una persona fuori di testa possa cancellare qualcosa del genere





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