Il presidente USA Donald Trump a Manila promette maggiore supporto militare alle Filippine. Preparativi per i vertici chiave con Xi Jinping a Shenzhen e Vladimir Putin.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato fermamente che Washington sta ampliando la cooperazione difensiva con le Filippine, definendo questo legame uno dei pilastri più antichi e cruciali della sicurezza nel Pacifico. L'annuncio è stato fatto mercoledì a Manila, durante un incontro bilaterale con il presidente filippino, Ferdinand Marcos Jr., all'interno di un più ampio tour asiatico che mira a consolidare gli interessi americani nella regione.

Impegno Militare e Finanziamenti Storici a Manila

Trump ha enfatizzato come gli Stati Uniti stiano sostenendo aumenti storici nei finanziamenti militari per la capitale filippina, Manila, segnalando un rafforzamento tangibile del patto di mutua difesa. Il leader americano ha sottolineato che la capacità di produrre armi, sia difensive che offensive, è senza eguali e che tale produzione è stata accelerata significativamente per garantire una risposta rapida alle minacce regionali.

Also read Guterres pronto a sostenere denuclearizzazione vertice Trump Putin Xi

Per il presidente Ferdinand Marcos Jr., questo sostegno arriva in un momento di crescente tensione con Pechino nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Le Filippine cercano rassicurazioni chiare sulla volontà degli Stati Uniti di difendere le proprie forze e navi nelle acque contese, un tema centrale che Marcos ha pressato di discutere direttamente con il suo omologo americano durante i colloqui.

Tensioni con la Cina e Agenda del Quad

Questa tappa a Manila si inserisce in un contesto geopolitico complesso, con gli Stati Uniti che navigano in tensioni persistenti con la Cina. Le relazioni sono ulteriormente tese da restrizioni commerciali e da recenti controversie che coinvolgono Jensen Huang, fondatore di Nvidia, e accuse di spionaggio cinese. La presenza di Trump in Asia è vista come un test per dimostrare la forza americana e la sua capacità di esercitare influenza, nonostante le sconfitte elettorali subite dai repubblicani nelle recenti elezioni di metà mandato.

Advertisement

Prima di raggiungere Manila, Trump ha avviato il suo viaggio asiatico incontrando i leader del Quad, il gruppo di sicurezza Indo-Pacifico composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia. Durante questo incontro, ha dichiarato la sua intenzione di assicurarsi che il futuro dell'intelligenza artificiale sia modellato da nazioni che condividono i valori americani, ponendo l'accento su minerali critici, sicurezza marittima e tecnologia avanzata.

Vertici a Shenzhen: Incontro con Xi Jinping e Vladimir Putin

Il focus del tour si sposterà poi a Shenzhen, in Cina, per giovedì, dove Trump incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, ai margini del vertice dell'Apec. I due leader discuteranno principalmente di relazioni commerciali ed economiche, affrontando temi delicati come le restrizioni cinesi all'esportazione di terre rare e i controlli americani sulla vendita di semiconduttori avanzati. Si prevede che i negoziati saranno intensi e determinanti per l'equilibrio commerciale globale.

Inoltre, Trump è programmato per partecipare a un incontro trilaterale con Xi Jinping e il presidente russo, Vladimir Putin, riunendo i leader di tre principali potenze nucleari. Le discussioni potrebbero includere il controllo degli armamenti nucleari, la crisi in Iran e la guerra in Ucraina, sebbene funzionari e analisti abbiano sminuito le possibilità di raggiungere accordi maggiori in questa sede.

Crisi Aziendali e Figure Chiave nel Viaggio

Il viaggio di Trump è segnato anche da sviluppi aziendali sensibili. Sebbene il miliardario Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, fosse previsto tra i delegati a causa degli interessi commerciali delle sue aziende in Cina, la dinamica è complicata dalla situazione di Jensen Huang. Huang ha rinunciato alla guida di Nvidia dopo accuse legate a una donna con presunti legami con l'intelligenza artificiale cinese, negando qualsiasi illecito ma ricevendo il sostegno di Trump per il suo ritorno.

Advertisement

Altri dirigenti di alto profilo, come il CEO di Mastercard, Michael Miebach, e il CEO di FedEx, Raj Subramaniam, parteciperanno agli eventi correlati all'Apec. La presenza di queste figure riflette l'interconnessione tra le questioni di sicurezza nazionale e gli interessi commerciali privati, mentre Trump cerca di bilanciare la pressione domestica con gli obiettivi di politica estera nel Indo-Pacifico.