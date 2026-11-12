Trump rifiuta accordo Iran e indirizza Vance su corruzione interna USA

Il presidente Trump dichiara gli USA non necessitano di trattati con l'Iran, ordinando al vicepresidente JD Vance di indagare sulla corruzione nelle città democratiche.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ufficialmente che la nazione non necessita più di alcun accordo diplomatico con l' Iran, definendo come conclusa la fase negoziale. Questa dichiarazione, avvenuta giovedì 12 novembre 2026 a Washington, segna una drastica inversione di rotta nelle relazioni internazionali e nelle priorità strategiche dell'amministrazione americana, che ha appena concluso un conflitto durata otto mesi.

Strategia USA e controllo strategico delle rotte

Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno ormai ottenuto i propri obiettivi economici e strategici, affermando di possedere centinaia di miliardi di dollari di fondi iraniani e di controllare lo Stretto di Hormuz. Questa cruciale rotta marittima vicina all'Iran è fondamentale per il commercio globale, e le forze armate statunitensi stanno attualmente lavorando per garantire un passaggio sicuro per la navigazione internazionale, assicurandosi che il dominio navale rimanga saldamente in mano alla marina americana.

Also read Iran: Rezaei blocca uscita uranio e minaccia basi USA in caso di nuovi attacchi

Vance reindirizzato verso indagini domestiche

In una mossa politica significativa, il presidente ha incaricato il vicepresidente JD Vance di concentrare la sua completa e totale attenzione su presunti crimini e corruzione all'interno degli Stati Uniti. Vance, che in precedenza aveva svolto un ruolo attivo negli sforzi per risolvere la guerra, deve ora guidare un'iniziativa volta a contrastare le presunte frodi nelle città e negli stati governati dal Partito Democratico in tutto il paese. Trump ha affermato di aver affidato al vicepresidente questa questione interna, che il presidente stesso aveva precedentemente incluso nel suo portfolio di competenze.

Conflitto di vedute sulle elezioni di medio termine

La direttiva di Trump arriva a pochi giorni dal reportage del Wall Street Journal, pubblicato mercoledì 11 novembre 2026, secondo cui Vance stava valutando colloqui di pace faccia a faccia con un funzionario della sicurezza iraniano di linea dura. Tuttavia, questa voce contraddice le dichiarazioni pubbliche di Vance emerse la scorsa settimana, quando il vicepresidente aveva attribuito la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di medio termine ai costi elevati della guerra con l'Iran, definendo la propria raccomandazione per porre fine al conflitto come un consiglio accurato.

Advertisement

Risposte politiche e contesto geopolitico attuale

Le reazioni a questa svolta politica evidenziano una frattura interna al Partito Repubblicano e una riorganizzazione delle priorità di sicurezza nazionale. Donald Trump ha difeso la guerra come necessaria per impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare, contrastando direttamente le argomentazioni di Vance. La dichiarazione di Trump sui social media ha ribadito che i giorni in cui un accordo era indispensabile sono ormai lontani, sottolineando il successo delle sanzioni economiche e il controllo militare sulla regione.

Implicazioni per la campagna presidenziale 2028

Questa riconfigurazione degli incarichi ha implicazioni dirette sulla futura competizione politica, considerando Vance come un principale contendente per la nomina presidenziale repubblicana del 2028. La scelta di allontanarlo dai negoziati internazionali per concentrarlo su indagini interne potrebbe alterare la sua visibilità internazionale e la sua percezione come leader in grado di gestire crisi globali, spostando il focus della sua attività politica sulla politica domestica e sulle accuse di corruzione nelle amministrazioni democratiche.