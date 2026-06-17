Trump ringrazia Xi e Putin per la neutralità nel conflitto con l'Iran

Al G7, Donald Trump ha elogiato i leader cinese e russo per non aver ostacolato le operazioni statunitensi contro l'Iran, mentre ha criticato gli alleati tradizionali per la mancanza di supporto.

EVIAN-LES-BAINS, Francia, 17 giugno - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso gratitudine verso i leader cinese e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin , per il loro atteggiamento neutrale durante il conflitto bellico con l' Iran .

Durante una conferenza stampa al termine del vertice del G7, Trump ha dichiarato che entrambi i leader non hanno ostacolato gli sforzi americani per limitare le ambizioni nucleari di Teheran e ha sottolineato come la loro posizione abbia facilitato il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco. Le sue parole rappresentano un netto contrasto con le critiche mosse agli alleati tradizionali, come Giappone e nazioni europee, accusati di non aver fornito un adeguato supporto nelle operazioni militari e nella riapertura dello Stretto di Hormuz, vitale per i commerci internazionali.

Trump ha specificamente elogiato Xi Jinping per non aver inviato armi pesanti o sistemi missilistici a Teheran, nonostante le valutazioni delle intelligence americane indichino che Pechino abbia fornito beni a duplice uso militare. Il presidente ha ricordato che la Cina avrebbe potuto inviare navi cisterna scortate da cacciatorpediniere, ma ha scelto di non farlo, contribuendo così a una soluzione pacifica.

Anche Vladimir Putin è stato ringraziato per la sua neutralità, nonostante Mosca abbia espresso timori di una corsa agli armamenti nucleari in Medio Oriente e mantenga stretti legami con l'Iran. Le raffinerie cinesi indipendenti, inoltre, hanno continuato ad acquistare petrolio iraniano, eludendo le sanzioni statunitensi, un aspetto che Trump ha scelto di non enfatizzare. La posizione di Trump evidenzia un approccio selettivo nelle relazioni internazionali, contrapponendo i due grandi rivali geopolitici agli alleati storici.

Mentre la Cina e la Russia hanno mantenuto una linea di cautela, gli Stati Uniti hanno dovuto gestire da soli le operazioni nel Golfo Persico. L'accordo di cessate il fuoco, accolto con sollievo dalla comunità internazionale, lascia aperte numerose questioni, tra cui il futuro del programma nucleare iraniano e la stabilità della regione. Le dichiarazioni di Trump, pur diplomatiche, non cancellano le tensioni sottostanti con Pechino e Mosca, né le divergenze con gli alleati europei e asiatici.

Resta da vedere se questa neutralità dichiarata si tradurrà in un effettivo sostegno nelle future trattative o se si tratti solo di una pausa strategica in un conflitto ancora irrisolto





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