Trump Risponde all'Attentato alla Cena dei Corrispondenti: Gratitudine, Appello all'Unità e Riflessioni sulla Propria Sicurezza

Il Presidente Trump ha rilasciato una dichiarazione dopo il tentativo di attacco alla cena dei corrispondenti, ringraziando le forze dell'ordine e esprimendo un inaspettato senso di onore per essere un bersaglio. Ha inoltre lanciato un appello all'unità nazionale e fornito dettagli sull'attentatore.

Il Presidente Donald Trump ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che sono intervenuti in seguito all'incidente avvenuto durante la cena dei corrispondenti , manifestando un notevole autocontrollo durante la conferenza stampa immediatamente successiva agli spari.

Il primo ringraziamento è stato rivolto alle forze dell'ordine, che Trump ha definito aver svolto un lavoro eccezionale. Un riconoscimento speciale è stato dedicato all'agente dei servizi segreti colpito da Cole Thomas Allen, l'uomo armato che ha tentato, senza successo, di penetrare nella sala dove si teneva l'evento. Trump ha commentato l'efficacia del giubbotto antiproiettile dell'agente, sottolineando come abbia contribuito a proteggerlo.

Trump ha poi affrontato la questione della sua sicurezza personale, affermando che la sua vita è intrinsecamente pericolosa, ma che finora è riuscito a gestire questa realtà con successo. Ha riconosciuto che le figure pubbliche sono spesso considerate bersagli facili, ma ha ribadito che il suo impegno deriva dall'amore per il Paese e non da ambizioni personali.

In un'affermazione sorprendente, Trump ha espresso una sorta di orgoglio per l'accaduto, sostenendo che gli attentati prendono di mira coloro che hanno un impatto significativo e che fanno la storia. Ha interpretato questo come un onore, un segno che il suo lavoro sta avendo un effetto profondo.

Successivamente, ha lanciato un appello all'unità nazionale, rievocando lo spirito che aveva promosso durante la convention repubblicana, 48 ore dopo l'attentato di Butler, in Pennsylvania, un evento che aveva segnato l'inizio della sua ascesa alla presidenza. Ha esortato a superare le divisioni tra democratici e repubblicani, mettendo da parte la violenza come mezzo per risolvere le controversie.

Questo tono conciliante contrasta nettamente con il clima di risentimento e ricerca di colpevoli che aveva caratterizzato le reazioni del mondo MAGA e dello stesso Presidente dopo la morte di Charlie Kirk, la cui vedova era presente alla cena. Infine, Trump ha descritto l'attentatore come una persona afflitta da problemi di salute mentale. Il profilo di Cole Thomas Allen rimane avvolto nel mistero.

Non corrisponde al tipico stereotipo del criminale: 31 anni, ingegnere al Caltech, una prestigiosa università, in possesso di un master e residente a Torrance, un quartiere benestante di Los Angeles. La polizia ha già effettuato una perquisizione nella sua abitazione. Allen aveva contribuito alla campagna di Kamala Harris con una donazione di 25 dollari, un dettaglio che suggerisce che non fosse un estremista.

Era un insegnante premiato e uno sviluppatore di videogiochi, eppure era appostato all'Hilton da giorni, armato con un fucile, una pistola e diversi coltelli. Secondo le prime informazioni, aveva dichiarato di voler colpire funzionari governativi non specificati. Un elemento distintivo rispetto ad altri attentatori è che Allen è ancora vivo, il che significa che lunedì comparirà davanti a un giudice e si potranno ottenere maggiori dettagli sulle sue motivazioni. Le reazioni dei leader mondiali sono state immediate e uniformi.

Il Primo Ministro pakistano Sharif e quello israeliano Netanyahu hanno espresso il loro sgomento, mentre il Primo Ministro canadese Carney si è detto sollevato. Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che in passato avevano avuto difficoltà a stabilire un rapporto cordiale con Trump, hanno sottolineato che la violenza non è mai una risposta adeguata alle controversie.

Unica eccezione, l'Iran, dove l'agenzia di stampa Tasnim, legata ai Guardiani della Rivoluzione, ha sollevato dubbi sull'autenticità dell'evento, suggerendo che potrebbe trattarsi di una messa in scena simile a quella di Butler, utilizzata da Trump per consolidare il suo potere





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