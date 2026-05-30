Trump ritarda la firma dell'accordo con l'Iran, tensioni in Medio Oriente si intensificano

Il presidente Trump non ha preso una decisione definitiva sull'intesa con l'Iran dopo un incontro alla Casa Bianca, rimandando la firma nonostante le promesse precedenti. Le condizioni poste da Trump, incluse le 'linee rosse' sul programma nucleare iraniano e il rispetto dei suoi termini, scontrano con il rifiuto di Teheran. Parallelamente, le tensioni si acuiscono in Libano con l'intensificarsi degli scontri tra Israele e Hezbollah, mentre i Guardiani della Rivoluzione iraniani sparano colpi di avvertimento nello Stretto di Hormuz.

Dopo un lungo incontro di circa due ore nella situation room della Casa Bianca, il presidente Donald Trump non ha preso la decisione finale riguardo all'accordo con l' Iran , nonostante avesse annunciato diversamente prima dell'inizio della riunione.

Il vertice si è concluso senza un esito concreto, un nuovo stop quando ormai la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Teheran sembrava imminente. Secondo fonti vicine alla presidenza, Trump firmerà un accordo solo se sarà vantaggioso per l'America e se verranno rispettate le sue cosiddette 'linee rosse'.

Questo aut-aut è stato confermato anche dalla corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, Alayna Treene, che ha dichiarato: 'Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare'. La situazione rimane quindi in una fase di stallo, nonostante le aspettative create dalle precedenti dichiarazioni del tycoon.

Prima dell'incontro, Trump aveva insistito sul fatto che un accordo per estendere il cessate il fuoco avrebbe dovuto comportare la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran, l'impegno a non sviluppare mai un'arma nucleare da parte di Teheran e la possibilità per gli Stati Uniti di rimuovere il proprio uranio arricchito. Tuttavia, l'Iran ha ripetutamente respinto tali condizioni.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato che i negoziati in corso hanno una portata limitata e non includono la questione atomica, snocciolando un andamento dei colloqui ben diverso da quello auspicato da Washington. In questo clima di incertezza e tensione si inseriscono anche le parole del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, il quale ha affermato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran e che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, sottolineando gli obblighi globali per garantire che Teheran non si doti di ordigni atomici.

Sul fronte libanese la tensione è altissima. Israele ha esteso le operazioni militari e gli ordini di evacuazione a oltre trenta località del sud del Libano, comprese alcune aree vicine a Tiro, nel tentativo di colpire le infrastrutture di Hezbollah. I recenti raid nella regione di Tiro hanno ucciso undici persone, tra cui un soccorritore e un cittadino siriano, e ne hanno ferite altre otto. Questo attacco aggrava un bilancio già drammatico: dall'inizio del conflitto sono morti 121 soccorritori.

L'Unicef ha denunciato che nell'ultima settimana l'offensiva ha ucciso o ferito una media di undici bambini al giorno. Hezbollah ha risposto intensificando il fuoco e lanciando razzi verso il nord di Israele, rivendicando almeno 22 attacchi contro le infrastrutture e i soldati dell'Idf. La situazione sul confine israelo-libanese rimane estremamente volatile, con un costo umano in costante aumento.

Nel frattempo, i 'guardiani della rivoluzione' iraniani hanno sparato colpi di avvertimento contro quattro imbarcazioni nello Stretto di Hormuz per un transito non autorizzato, un gesto che riafferma la presenza militare di Teheran in una via strategica per il commercio di petrolio e gas. Trump ha ipotizzato che un accordo potrebbe spingere gli Stati Uniti a revocare il blocco navale contro l'Iran, consentendo la riapertura della rotta strategica, ma i negoziati restano in stallo.

La combinazione di un dialogo bilaterale che non produce risultati, le dichiarazioni muscolose da entrambe le parti e l'escalation nel Libano del Sud dipinge un quadro di forte instabilità in tutto il Medio Oriente, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini regionali





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