Trump rivede le condizioni dell'accordo con l'Iran: tra promesse di pace e nuove richieste nucleari

Il presidente USA Donald Trump ha modificato le proposte per un accordo con l'Iran, introducendo richieste più dure sul nucleare e suscitando tensioni diplomatiche. Le dichiarazioni di Trump sono state smentite dai media iraniani, e il negoziato resta incerto.

Negli ultimi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha riacceso le aspettative su un possibile accordo con l' Iran , per poi modificare le condizioni della proposta in maniera inaspettata.

Dopo aver dipinto la conclusione delle trattative come imminente, citando termini come "definitivo" e "finale", Trump ha dovuto retrocedere, allungando l'intervallo tra le dichiarazioni e i fatti concreti. In un intervento televisivo, poco prima di una riunione alla Casa Bianca, l'ex capo della Casa ha affermato di essere prossimo a "prendere una decisione finale" sull'approvazione di un nuovo accordo con Teheran. Gli organi di stampa iraniani, tuttavia, hanno smentito immediatamente tali affermazioni, sottolineando l'assenza di qualsiasi comunicazione ufficiale.

La riunione, durata sole due ore, si è conclusa senza alcuna dichiarazione pubblica né la conferma di un'intesa, lasciando gli osservatori internazionali a interrogarsi sulle reali intenzioni di Washington. Secondo fonti interne al governo americano, citate da quotidiani statunitensi, Trump avrebbe riformulato le condizioni dell'accordo, puntando a esercitare una pressione maggiore sul regime di Teheran. Le modifiche proposte riguarderebbero in particolare il programma nucleare iraniano, su cui le divergenze risultano ancora più profonde.

Il presidente ha infatti inserito nella sua lista di richieste elementi ritenuti irraggiungibili dal punto di vista Tehran, come la consegna delle scorte di uranio arricchito - materiale potenzialmente utilizzabile per la fabbricazione di armi nucleari - e l'accesso di ispettori statunitensi ai siti nucleari bombardati dagli USA. Questa posizione è stata descritta come un tentativo di costringere l'Iran a cedere su questioni strategiche, ma ha anche alimentato una crescente frustrazione a causa della lentezza con cui Teheran risponde alle proposte americane.

Dietro le quinte, la complessità delle trattative è accentuata dal ruolo di mediatori, tra cui spicca il leader supremo iraniano, Ayatollah Mojtaba Khamenei, che preferisce comunicare attraverso messaggi scritti tramandati in modo estremamente cauto per sfuggire alle intercettazioni dei servizi segreti israeliani e statunitensi. In parallelo, il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha ribadito la capacità degli Stati Uniti di riprendere le ostilità in caso di necessità, sottolineando che l'accordo in discussione è più un compromesso preliminare che un vero e proprio trattato di pace.

Tra i punti chiave emersi dai media, vi è la proposta di estendere di 60 giorni il cessate il fuoco già in vigore, mantenendo così una fragile stabilità sul terreno. Il contesto si arricchisce di ulteriori riferimenti a eventi passati, come le parole di Trump del 2020: "L'Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato", frase che riassume la dinamica di confronto e di giochi di potere che continuano a caratterizzare le relazioni tra Washington e Teheran





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