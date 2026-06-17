Trump: sanzioni Iran rimosse se si comportano bene

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che le sanzioni contro l'Iran potrebbero essere revocate se il paese modifica il suo comportamento, sottolineando l'impatto umanitario delle misure restrittive e la necessità di restituire i fondi congelati per mantenere la fiducia nel dollaro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che le sanzioni contro l'Iran saranno rimosse una volta che il paese 'si comporti'. Parlando ai giornalisti, Trump ha dichiarato che le sanzioni attuali impedirebbero all'Iran di ricostruire, portando a povertà e carestia per i 91 milioni di cittadini iraniani.

Ha affermato che quando l'Iran si comporterà bene, le sanzioni saranno revocate, come già fatto in passato con altri paesi. Trump ha anche sottolineato che gli Stati Uniti hanno congelato fondi iraniani, che devono essere restituiti, altrimenti nessuno investirebbe più nel dollaro. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Evian-les-Bains, in Francia, il 17 giugno 2026, dopo il vertice del G7 tenutosi a Ginevra, in Svizzera.

Il presidente ha anche ricordato di aver imposto sanzioni a molte nazioni e poi averle revocate, indicando una strategia negoziale basata sul comportamento dei paesi sotto sanzioni. L'argomento solleva questioni sulla politica estera statunitense verso l'Iran e sulle implicazioni economiche globali delle decisioni sulle sanzioni, inclusa la fiducia nel dollaro come valuta di riserva. Le osservazioni di Trump riflettono un approccio condizionale alla revoca delle misure restrittive, collegandole direttamente al comportamento di Teheran sulla scena internazionale





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