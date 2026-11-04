Trump sconfitto e guerra Iran: il nuovo scenario geopolitico

Le elezioni USA cambiano le carte. Trump indebolito, Israele in crisi. Come gestirà la pressione su Tehran dopo i bombardamenti del 28 febbraio 2026?

Il risultato delle elezioni intermedie negli Stati Uniti ha segnato un punto di svolta drammatico nel conflitto iniziato con gli attacchi aerei contro l' Iran il 28 febbraio 2026. Donald Trump, che aveva lanciato una guerra per il cambio di regime, si trova ora politicamente isolato mentre i Democratici conquistano il controllo del Congresso. Questa sconfitta elettorale è stata interpretata da Tehran come una vittoria strategica, ma ha anche creato un vuoto di potere pericoloso.

Impatto elettorale sulla strategia militare americana

I voti dei cittadini americani, stanchi della guerra e colpiti dai prezzi elevati del carburante, hanno dato ai Democratici il controllo del Congresso. Questo cambiamento politico limita drasticamente le opzioni militari di Trump. Gli analisti del Golfo sostengono che un presidente indebolito abbia maggiori incentivi a cercare un accordo diplomatico piuttosto che continuare un'escalation militare senza fine.

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Crisi politica a Gerusalemme e tensioni regionali

La situazione non è migliore per Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano. Il suo blocco di destra ha vinto solo 53 seggi su 120 nella Knesset il 27 ottobre 2024, otto meno della maggioranza assoluta. Entrambi i leader, con il loro futuro politico legato all'esito della guerra, potrebbero vedere l'escalation non come un rischio ma come un modo per uscire dalla loro trappola politica.

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Allerta massima a Tehran e posizione di Khamenei

A Tehran, i leader hanno celebrato l'umiliazione di Trump mantenendo però un'elevata allerta. Il capo negoziatore iraniano ha definito il risultato "NO ALLA GUERRA", ma il Supremo Leader Mojtaba Khamenei ha avvertito contro qualsiasi inclinazione alla sottomissione. Tehran teme che Trump possa tentare uno strike militare per recuperare la sua immagine pubblica danneggiata.

Rischio di ricalcolo strategico da parte iraniana

Gli analisti come Abdulkhaleq Abdulla sottolineano che il pericolo maggiore proviene ora dall'Iran stesso. I leader iraniani potrebbero aver sopravvalutato la propria forza e sottovalutato il potere americano e israeliano. Se Tehran interpreta la debolezza di Trump come un segnale di resa, potrebbe aumentare le puntate, trascinando involontariamente la regione in un nuovo conflitto.