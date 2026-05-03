Trump segue le orme di Nixon? Il ritiro delle truppe dalla Germania e il futuro delle relazioni transatlantiche

L'annuncio del ritiro di truppe americane dalla Germania da parte di Donald Trump rievoca la strategia di Richard Nixon negli anni '70. Analisi delle implicazioni geopolitiche e dell'importanza dei legami economici tra Stati Uniti ed Europa, con un focus sull'occupazione transatlantica.

Donald Trump sembra voler emulare Richard Nixon , e l'ultima mossa, il ritiro di soldati americani dalla Germania , ne è un esempio lampante. Nel 1973, un'altra crisi mediorientale, accompagnata da una grave crisi energetica, aveva messo a dura prova i legami transatlantici.

Nixon si sentì tradito dagli europei e minacciò di riportare a casa le truppe di stanza nella Repubblica Federale Tedesca, un pilastro della metà occidentale del Paese durante la Guerra Fredda. Sebbene Nixon alla fine non portò a termine la minaccia, Trump ha optato per un ritiro di cinquemila soldati su un totale di trentaseimila, un gesto più simbolico che sostanziale.

Il Pentagono, infatti, considera le basi tedesche, come quella di Ramstein, cruciali per la proiezione della potenza americana su scala globale, non solo in Europa, e le ha utilizzate per gestire i flussi di forniture militari verso l'Ucraina. La reazione del governo tedesco, espressa dal ministro della Difesa Pistorius, è stata cauta e misurata. La Germania è consapevole della sua dipendenza dalla protezione americana, che persisterà per molti anni.

Il riarmo avviato dal cancelliere Scholz darà i suoi frutti solo nel lungo termine, e nell'immediato, esacerbare le tensioni con Washington sarebbe controproducente. Questa moderazione riflette saggezza, senso della storia e una chiara percezione della realtà. La crisi transatlantica, come altre in passato (1956, 1973, 2003), verrà superata, poiché gli interessi comuni tra le due sponde dell'Atlantico sono profondamente radicati.

Negli ultimi ottant'anni, si sono accumulate stratificazioni di interessi economici, finanziari, tecnologici e culturali, creando una solida base per la cooperazione. Lo studioso americano Daniel S. Hamilton ha recentemente pubblicato un rapporto che evidenzia come le imprese europee siano il principale datore di lavoro non americano negli Stati Uniti, e viceversa, le multinazionali americane siano il più grande datore di lavoro non europeo in Europa.

Il rapporto «Transatlantic Economy 2026» di Hamilton offre una fotografia dettagliata dei legami economici tra Stati Uniti ed Europa, rivelando che oltre sedici milioni di lavoratori americani ed europei dipendono da un'economia transatlantica funzionante. Circa nove milioni e seicento mila lavoratori sono impiegati direttamente dalle filiali controllate da imprese straniere nel 2023, un numero destinato a superare i dieci milioni nel 2024. Considerando l'effetto moltiplicatore delle attività correlate, il numero totale di posti di lavoro sostenuti supera i sedici milioni.

Ogni posto di lavoro diretto genera ulteriori opportunità lungo la filiera, confermando la complessità e la densità della relazione economica tra Stati Uniti ed Europa. Le imprese americane continuano a essere un pilastro occupazionale in Europa, avendo aumentato di circa un milione il numero di dipendenti dal 2000, raggiungendo i quattro milioni e quarantaquattromila nel 2023 e una stima di quattro milioni e cinquecentosessanta mila nel 2024, una crescita del ventuno percento in poco più di vent'anni.

Tuttavia, la quota dell'Europa nell'occupazione globale delle multinazionali americane è diminuita, passando dal quarantuno percento all'inizio degli anni Duemila al trentadue percento attuale, a causa dell'espansione delle imprese statunitensi in Asia e nei mercati emergenti. Nonostante questo ridimensionamento relativo, l'Europa rimane un bacino occupazionale fondamentale per le aziende americane, grazie alla disponibilità di forza lavoro qualificata, infrastrutture avanzate e mercati maturi che continuano ad attrarre investimenti.

La situazione attuale, con un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti intorno al quattro percento, rende ancora più importante per le imprese americane l'accesso a competenze specializzate all'estero





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