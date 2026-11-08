Trump Sembra Evitare Nuovi Attacchi all'Iran Durante i Trattati

Il presidente Trump indica la improbabilità di nuovi attacchi aerei all'Iran fintanto che i negoziati procedono, mentre le tensioni nel Golfo di Oman restano alte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica che è estremamente improbabile ordini nuovi attacchi militari contro l' Iran, a patto che i colloqui per porre fine al conflitto continuino a progredire. Questa posizione emerge nonostante entrambe le nazioni abbiano riportato incidenti che hanno coinvolto il traffico marittimo nella regione critica dello Stretto di Hormuz.

"Dipende se firmeranno o meno un accordo molto forte", ha affermato Trump in un'intervista telefonica a CNN. Ha aggiunto che, in caso di necessità, gli Stati Uniti hanno già identificato infrastrutture potenziali da colpire, comprese trentotto ponti che potrebbero essere distrutti in un'ora. Successivamente, sul social network Truth Social, Trump ha annunciato che il "Task Force Iron Gate" è pienamente operativo contro Teheran, con l'obiettivo di interrompere il movimento di armi avanzate e materiali sanzionati attraverso i confini terrestri e il Mar Caspio.

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Reazioni Politiche Internedopo le Elezioni

Donald Trump ha recentemente ammesso che la guerra in Iran ha contribuito alla sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di midterm dello scorso novembre. Vicepresidente Jd Vance è andato oltre, affermando categoricamente nei post sui social media che la guerra è stata la ragione principale della perdita elettorale. Il Segretario di Stato Marco Rubio, considerato un altro possibile successore, ha evitato di commentare direttamente il legame tra il conflitto e i risultati elettorali, limitandosi a dichiarare che il presidente ha affrontato una minaccia reale e duratura.

Negoziazioni Diplomatiche e Sfide Tecniche

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha escluso che ci sia un prossimo breakthrough nei negoziati di pace. Ha affermato che il presidente preferirebbe sempre risolvere i problemi diplomaticamente, ma ha criticato le richieste iraniane come inaccettabili, ridicole e irrealistiche, definendo il processo attuale poco produttivo. Nonostante queste dichiarazioni, l'amministrazione statunitense ha sottolineato la disponibilità a esplorare ogni opportunità di dialogo, purché soddisfi criteri di sicurezza fondamentali.

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Impatto sul Traffico Marittimo e Sicurezza

Le tensioni continuano a influenzare direttamente il commercio energetico globale, con attacchi reciproci sulle navi nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che la sua aviazione militare ha colpito la poppa di una nave da carico a bandiera di Saint Kitts nel Golfo di Oman, bloccandola mentre tentava di violare il blocco statunitense. L'Iran ha risposto segnalando che due petroliere sono andate a fuoco dopo aver colpito mine durante il tentativo di passare attraverso rotte non autorizzate.

Situazione a Qeshm e Prossimi Sviluppi

La situazione si è aggravata con esplosioni segnalate a Qeshm Island nell'Iran meridionale. La televisione di stato iraniana non ha confermato direttamente attacchi missilistici statunitensi, suggerendo invece attività militari iraniane nell'area. L'agenzia di stampa Tasnim ha riferito che due missili hanno colpito l'isola, senza però fornire informazioni ufficiali sui danni. Washington aveva precedentemente annunciato il 2 novembre di aver colpito l'isola in una misura difensiva limitata contro l'uso di missili terra-aria da parte degli iraniani contro le infrastrutture statunitensi.