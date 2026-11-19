La Casa Bianca ordina il ritiro dei cellulari dal pool di stampa a bordo dell'Air Force One durante il ritorno da Asia. Motivazioni ufficiali legate a rischi per la sicurezza nazionale.

La Casa Bianca ha ordinato il sequestro dei telefoni cellulari di tutto il personale del pool di stampa a bordo dell' Air Force One durante il volo di rientro negli Stati Uniti dal Asia. Questa decisione inusuale è stata presa dal presidente americano Donald Trump e dal suo team, che hanno giustificato l'azione con la necessità di garantire elevati standard di sicurezza nazionale. L'episodio ha generato una significativa ondata di curiosità e dibattito tra i cronisti incaricati di seguire il capo di Stato durante la sua missione internazionale.

Dettaglio del sequestro a bordo

Rapporti con la stampa internazionale

Il provvedimento è stato implementato durante il tragitto aereo che ha portato il presidente a rientrare negli Stati Uniti dopo aver partecipato agli incontri internazionali dell'Asean e dell'Apec. Questi vertici hanno riunito leader e rappresentanti di numerosi Paesi asiatici e dell'area del Pacifico, segnando una tappa cruciale della diplomazia estera americana. La motivazione ufficiale avanzata dalle autorità è puramente legata a ragioni di sicurezza, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche che hanno reso necessaria questa misura restrittiva. Non è stato chiarito per quanto tempo i dispositivi sarebbero rimasti nelle mani del personale incaricato né se il provvedimento riguardasse esclusivamente i giornalisti presenti a bordo.

Uno dei reporter del pool presidenziale, il gruppo ristretto di giornalisti incaricati di seguire gli spostamenti del presidente e aggiornare le altre testate, ha raccontato quanto accaduto. "Per il momento ci vengono ritirati i telefoni per motivi di sicurezza", ha scritto il cronista, riferendo la disposizione adottata a bordo dell'aereo partito da Shenzhen, in Cina. Questa dichiarazione ha confermato la natura della direttiva e ha sottolineato l'impatto immediato sulle operazioni giornalistiche a bordo dell'aereo presidenziale. La reazione della stampa ha evidenziato l'importanza di mantenere canali di comunicazione sicuri e critici durante gli spostamenti di alto livello.

Also read Milan is the capital of millionaires: 270 more ultra-rich residents arrived in just one year

Impatto sulle operazioni mediatiche

L'isolamento dei dispositivi mobili ha comportato una significativa limitazione nelle capacità di comunicazione in tempo reale per i giornalisti presenti. Questa misura ha influito sulla loro capacità di trasmettere aggiornamenti immediati e di coordinarsi con le redazioni di provenienza. La decisione della Casa Bianca ha evidenziato la priorità data alla sicurezza nazionale rispetto alle esigenze giornalistiche tradizionali, creando un precedente per le future missioni diplomatiche del presidente. L'assenza di chiarimenti dettagliati ha aumentato la tensione tra l'amministrazione e il corpo della stampa accreditata.

Advertisement

Prospettive future e procedure

Non è ancora noto se questo provvedimento sarà applicato regolarmente in future missioni internazionali o se rappresenta una misura eccezionale legata a minacce specifiche. La mancanza di informazioni dettagliate sui rischi specifici che hanno portato all'adozione della misura lascia spazio a diverse interpretazioni e speculazioni. Gli esperti di sicurezza e di politica estera stanno analizzando le implicazioni di questa scelta, mentre i giornalisti attendono ulteriori sviluppi per comprendere le nuove regole di ingaggio a bordo dell'Air Force One. La situazione continuerà a evolversi man mano che emergeranno nuovi dettagli ufficiali.