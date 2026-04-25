Trump sfida la Corte Suprema sul TPS: i giudici non hanno il diritto di revisione

L'amministrazione Trump sostiene che i tribunali non possono esaminare le sue decisioni sulla revoca del Temporary Protected Status per centinaia di migliaia di immigrati, sollevando preoccupazioni sulla tutela dei diritti degli immigrati e sull'equilibrio dei poteri.

La Corte Suprema degli Stati Uniti si prepara ad affrontare un caso cruciale che mette in discussione i poteri del Presidente e la tutela degli immigrati.

Al centro del dibattito, la decisione dell'amministrazione Trump di revocare la protezione umanitaria, nota come Temporary Protected Status (TPS), a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Haiti, Siria e altri paesi colpiti da guerre, disastri naturali o altre calamità. L'amministrazione sostiene che i tribunali non hanno il diritto di esaminare le sue decisioni in materia di TPS, una posizione che, se confermata, potrebbe avere conseguenze devastanti per milioni di persone.

La disputa legale nasce dalle azioni dell'ex Segretario alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, che ha cercato di porre fine al TPS per Haiti e Siria. I tribunali federali di New York e Washington D.C. hanno bloccato queste decisioni, sostenendo che l'amministrazione non ha seguito le procedure corrette previste dall'Immigration Act del 1990 per valutare le condizioni nei paesi di origine prima di revocare la protezione.

L'amministrazione Trump contesta queste affermazioni, sostenendo che la legge sulla TPS impedisce esplicitamente ai tribunali di rivedere le sue decisioni. Questa posizione riflette una visione espansiva dei poteri presidenziali e una visione limitata del ruolo del potere giudiziario, una tendenza che si è manifestata in altre questioni relative all'immigrazione durante la presidenza Trump.

L'avvocato Ahilan Arulanantham, che rappresenta i beneficiari del TPS siriani, ha sottolineato l'importanza cruciale di questa battaglia legale, affermando che, se l'amministrazione dovesse avere ragione, potrebbe revocare il TPS per ragioni completamente arbitrarie, senza alcuna valutazione delle condizioni nei paesi di origine. La Corte Suprema, con una maggioranza conservatrice di 6-3, ha già dimostrato di essere incline a sostenere le politiche di immigrazione più rigorose dell'amministrazione Trump, consentendo l'implementazione immediata di tali politiche anche in presenza di contestazioni legali.

Il caso attuale potrebbe avere implicazioni di vasta portata, influenzando il destino di 1,3 milioni di immigrati provenienti da tutti i 17 paesi designati per il TPS. L'amministrazione Trump ha già cercato di revocare la protezione per 13 di questi paesi. La decisione della Corte Suprema non solo determinerà il futuro del TPS per Haiti e Siria, ma stabilirà anche un precedente importante per le sfide legali future alle politiche di immigrazione dell'amministrazione.

La controversia si inserisce in un contesto più ampio di repressione dell'immigrazione legale e illegale da parte dell'amministrazione Trump, iniziata con il suo ritorno alla presidenza nel gennaio 2025. Trump aveva già tentato di revocare il TPS durante il suo primo mandato, facendo promesse di revocare la protezione per gli immigrati haitiani sulla base di affermazioni false e denigratorie





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