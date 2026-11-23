Il presidente Trump ordina all'Esercito USA di fermare la detonazione dell'azoturo di piombo nello Iowa in attesa della decisione della Corte federale sull'attuale sospensione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì il blocco immediato delle operazioni di distruzione programmate per una scorta critica di azoturo di piombo tossico situata nello Stato dell' Iowa. La decisione, resa nota attraverso un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, impone all'Esercito degli Stati Uniti di sospendere le detonazioni previste per questa settimana, interrompendo di fatto i piani di smaltimento del materiale esplosivo degradato.

Ordinanza presidenziale e attesa della Corte

Donald Trump ha chiarito che la sua direttiva è condizionale all'approvazione del governatore eletto Rob Sand, richiedendo il suo consenso esplicito prima di poter procedere con qualsiasi operazione relativa al sito di stoccaggio. L'esecuzione di questa istruzione da parte dei militari è ora vincolata all'esito di un procedimento giudiziario in corso, dato che un tribunale federale ha già emesso una sospensione temporanea che impedisce legalmente l'esplosione controllata.

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La Corte federale interessata al caso dovrebbe emettere una decisione definitiva sulla controversia nel prossimo futuro, stabilendo se revocare il blocco o confermare la necessità di procedere con la demolizione controllata del deposito pericoloso. Questa fase di stallo giuridico ha creato un'incertezza significativa riguardo alla tempistica dello smaltimento, lasciando le autorità statali e federali in una posizione di attesa operativa.

Dettagli tecnici e rischi dell'azoturo di piombo

L'Esercito degli Stati Uniti aveva originariamente pianificato di detonare sessantotto barili contenenti quasi diecimila libbre, equivalenti a quattrocentocinquantacinque chili di azoturo di piombo degradato, presso l'Iowa Army Ammunition Plant. L'evento era fissato per il ventiquattro novembre, ma le autorità hanno dovuto rinviare l'operazione a causa di una forte pressione pubblica e di complessi interrogativi sulla sicurezza ambientale della procedura scelta.

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L'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha evidenziato che il composto chimico è diventato pericolosamente instabile, presentando un rischio concreto di esplodere in modo incontrollato. La situazione è ulteriormente aggravata dalle previsioni meteorologiche, che indicano un calo delle temperature sotto i trenta gradi Fahrenheit, circa meno uno grado Celsius, rendendo il materiale ancora più volatile e pericoloso da maneggiare nel contesto climatico invernale dello Stato.

Posizioni istituzionali e opposizione ambientale

Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto in un documento legale presentato in tribunale sabato che una detonazione controllata è l'unico modo per proteggere la popolazione locale dalla minaccia maggiore rappresentata da un'esplosione accidentale. Questa posizione giuridica contrasta con quella delle associazioni ambientaliste che, dopo aver intentato una causa, hanno convinto la Corte d'Appello degli Stati Uniti per l'Ottavo Circuito a congelare l'autorizzazione ambientale dell'Esercito.

Rob Sand, il governatore eletto dello Stato, ha espresso scetticismo riguardo alla fattibilità e alla sicurezza dell'operazione, dichiarando attraverso i social media che non esistono opzioni valide per gestire la crisi senza creare ulteriori pericoli. La sua mancata risposta immediata all'ordine di Trump suggerisce una profonda divisione politica e tecnica sulla gestione dell'emergenza, lasciando i residenti nella aspettativa di una soluzione definitiva.

Conseguenze e prossimi passi operativi

La sospensione impostata dal presidente Trump e confermata dai giudici federali ha creato un vuoto di sicurezza temporaneo, durante il quale il materiale tossico rimane stoccato nelle vicinanze delle aree abitate senza che venga effettuata alcuna operazione di distruzione. Gli esperti sottolineano che il rischio di un'esplosione non controllata è aumentato a causa dell'instabilità chimica e del freddo intenso, richiedendo una sorveglianza costante da parte delle agenzie competenti.

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La comunità locale e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente continueranno a monitorare la situazione in attesa che il sistema giudiziario fornisca una risposta definitiva. La risoluzione della crisi dipenderà dalla capacità delle autorità federali e statali di trovare un accordo sulla procedura di smaltimento più sicura, bilanciando la necessità di eliminare il pericolo immediato con la protezione della salute pubblica e dell'ecosistema circostante.