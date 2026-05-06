Trump sospende l'operazione per lo Stretto di Hormuz in attesa di un accordo con l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa temporanea nell'operazione per accompagnare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, citando progressi verso un accordo con l'Iran. Tuttavia, il conflitto continua a scatenare tensioni nella regione e a influenzare i mercati energetici globali.

WASHINGTON/IL CAIRO, 5 maggio (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì di aver deciso di sospendere temporaneamente l'operazione per accompagnare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, citando 'grandi progressi' verso un accordo globale con l' Iran .

Poche ore prima, il segretario di Stato americano Marco Rubio aveva delineato l'iniziativa avviata lunedì per far uscire le petroliere bloccate dal Golfo. Lo stretto è stato di fatto chiuso dall'inizio del conflitto, bloccando circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio e scatenando una crisi energetica globale.

'Abbiamo concordato reciprocamente che, mentre il blocco rimarrà in vigore, il Progetto Libertà... sarà sospeso per un breve periodo per vedere se l'Accordo può essere finalizzato e firmato', ha scritto Trump sui social media. Poco dopo il post di Trump, i futures sul petrolio greggio americano sono scesi di 2,30 dollari, scendendo sotto i 100 dollari al barile, una soglia molto osservata da quando il conflitto ha fatto impennare i prezzi dell'energia due mesi fa.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento su quali progressi fossero stati fatti o quanto sarebbe durata la sospensione. Rubio e altri alti funzionari dell'amministrazione avevano detto martedì che l'Iran non poteva essere lasciato controllare il traffico attraverso lo stretto. L'Iran ha di fatto sigillato lo stretto minacciando di dispiegare mine, droni, missili e imbarcazioni veloci. Gli Stati Uniti hanno risposto con un blocco dei porti iraniani e con transiti scortati per le navi commerciali.

L'esercito americano ha detto lunedì di aver distrutto diverse imbarcazioni iraniane, insieme a missili da crociera e droni. Rubio ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca che gli Stati Uniti avevano raggiunto i loro obiettivi nella campagna militare, lanciata il 28 febbraio insieme a Israele.

'L'Operazione Epic Fury è conclusa', ha detto Rubio. 'Non stiamo cercando un'ulteriore situazione'. Uno degli obiettivi centrali di Trump nel lanciare gli attacchi militari contro l'Iran era assicurarsi che Teheran non sviluppasse un'arma nucleare, qualcosa che Teheran ha negato di cercare.

Tuttavia, l'Iran non ha consegnato più di 900 libbre di uranio altamente arricchito. Mentre Rubio parlava, l'agenzia britannica Maritime Trade Operations ha riferito che una nave da carico era stata colpita da un proiettile nello stretto. Ulteriori dettagli sull'incidente non erano immediatamente disponibili. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth aveva detto martedì che gli Stati Uniti avevano assicurato un percorso attraverso la via d'acqua e che centinaia di navi commerciali erano in fila per passare.

Il cessate il fuoco di quattro settimane con l'Iran non era finito, ha aggiunto.

'Al momento il cessate il fuoco certamente regge, ma lo stiamo osservando molto, molto da vicino', ha detto. Il generale Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore Conjunto degli Stati Uniti, ha detto che gli attacchi iraniani contro le forze americane sono scesi 'sotto la soglia di riprendere le operazioni di combattimento su larga scala in questo momento'.

'DIRITTO DI RISPONDERE' Poco dopo che Hegseth ha parlato, il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha detto che le sue difese aeree stavano di nuovo affrontando attacchi missilistici e con droni provenienti dall'Iran, anche se il comando militare congiunto iraniano ha negato di aver condotto attacchi. Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha detto che gli attacchi erano una grave escalation e rappresentavano una minaccia diretta alla sicurezza del paese, aggiungendo che lo Stato arabo del Golfo si riservava il suo 'pieno e legittimo diritto' di rispondere.

Il ministero degli Esteri iraniano ha respinto le dichiarazioni di Abu Dhabi, affermando che le azioni delle sue forze armate sono state esclusivamente finalizzate a respingere l'aggressione americana. L'esercito americano ha detto lunedì che due navi mercantili americane erano riuscite a passare attraverso lo stretto, senza dire quando, mentre la compagnia di navigazione Maersk ha detto che l'Alliance Fairfax, una nave con bandiera americana, è uscita dal Golfo sotto scorta militare americana lunedì.

La guerra ha causato la morte di migliaia di persone mentre si è diffusa oltre l'Iran fino al Libano e al Golfo, sconvolgendo l'economia globale. Il capo del Fondo Monetario Internazionale ha detto martedì che anche se il conflitto finisse immediatamente, ci vorrebbero tre o quattro mesi per affrontare le conseguenze. Rubio ha detto che 10 marinai civili erano tra coloro che erano morti nel conflitto, aggiungendo che gli equipaggi sulle navi bloccate nella via d'acqua erano 'affamati' e 'isolati'.

Trump ha detto ai giornalisti nell'Ovale Office che l'esercito iraniano era stato ridotto a sparare 'fucili da piselli' e che Teheran voleva la pace, nonostante il sabre-rattling pubblico. Il conflitto sta mettendo sotto pressione l'amministrazione di Trump in vista delle cruciali elezioni di midterm di novembre, mentre i prezzi del gas in aumento colpiscono le tasche degli elettori.

Trump ha detto che gli attacchi americano-israeliani avevano lo scopo di eliminare quelle che ha definite minacce imminenti dall'Iran, citando i suoi programmi nucleari e missilistici balistici e il suo sostegno a Hamas e Hezbollah





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