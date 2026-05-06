Trump sospende 'Project Freedom' e attacca il Papa: l'Iran celebra il 'fallimento' degli USA

Il presidente americano Donald Trump annuncia una sospensione a sorpresa dell'operazione militare 'Project Freedom' nello Stretto di Hormuz, citando progressi nelle trattative con l'Iran. L'Iran celebra il 'fallimento' degli USA, mentre Trump critica Papa Leone XIV per la sua presunta indulgenza verso Teheran.

Donald Trump ha ancora una volta scompigliato le carte, annunciando a sorpresa una 'breve' sospensione di ' Project Freedom ', l'iniziativa militare statunitense che prevedeva di scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz, a un giorno dall'avvio dell'operazione.

In un post su Truth Social, il presidente americano ha spiegato che la decisione si basa in parte sul 'fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo' con l'Iran. La mossa arriva dopo una serie di episodi che avevano fatto temere la rottura della precaria tregua tra i due Paesi e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a 'fare una scelta sensata' e a intraprendere la via diplomatica.

L'Iran, dopo la sospensione dell'iniziativa Project Freedom, ha rivendicato il 'fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi' e ha sottolineato che la decisione dimostra l'inefficacia delle politiche americane nella regione. Intanto, resta in primo piano anche il nuovo attacco del presidente Usa a Papa Leone XIV, con il tycoon che ha affermato: 'sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare'.

Il Pontefice ha risposto con fermezza: 'Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità'. La situazione geopolitica rimane tesa, con gli Stati Uniti che cercano di bilanciare la pressione militare con la diplomazia, mentre l'Iran continua a respingere le accuse e a difendere la propria sovranità. Gli analisti internazionali seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che ogni mossa potrebbe avere ripercussioni globali





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