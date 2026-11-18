Il presidente Trump annuncia un nuovo patto commerciale con le Filippine a Manila. Nessun dettaglio sui termini né conferma ufficiale dal governo di Marcos Jr.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato mercoledì 18 novembre 2026 a Manila, durante un pranzo di stato presso il Palazzo Presidenziale Malacanang, che Washington e le Filippine hanno appena concluso un accordo commerciale di grande portata. L'ex capo di stato ha definito la transazione come la più estesa realizzata finora dall'America, sottolineando come il risultato sia equo per entrambe le nazioni alleate, pur non fornendo alcun dettaglio specifico sui termini tecnici della intesa.

Nessun dettaglio tecnico né annuncio ufficiale

Nonostante le parole enfatiche di Donald Trump, non sono stati resi pubblici elementi concreti riguardo alle clausole economiche del patto. La città di Manila non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale che confermi la stipula del documento o ne spieghi le implicazioni legali e finanziarie. L'assenza di informazioni dettagliate ha lasciato aperti dubbi su quali settori commerciali specifici siano coinvolti nella nuova partnership strategica tra i due paesi asiatici e nordamericani.

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Contesto diplomatco e programmi inediti

È significativo notare che i negoziati per questo presunto accordo non figuravano in nessuna delle agende pubbliche diffuse dai governi di entrambi i paesi nelle settimane precedenti la visita. La natura improvvisa dell'annuncio, descritta dallo stesso Trump come un evento che si è concretizzato rapidamente senza che le controparti si aspettassero l'immediato sbocco, ha sorpreso le osservatori internazionali. L'Ufficio del Presidente Ferdinand Marcos Jr non ha fornito commenti immediati sulla dichiarazione fatta durante la cena ufficiale, lasciando l'ambasciatore delle Filippine negli Stati Uniti senza una risposta pronta a richiedere chiarimenti.

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Strategia americana e caso thailandese

Le dichiarazioni di Donald Trump si inseriscono in una strategia più ampia di riadattamento delle relazioni commerciali internazionali. A soli due giorni di distanza, martedì, il presidente aveva infatti rivelato che la Thailandia avrebbe eliminato tutti i dazi doganali e rimosso le principali barriere non tariffarie sulle importazioni dagli Stati Uniti. Quel patto tailandese è previsto per la finalizzazione nelle prossime settimane, segnando un ritmo accelerato nelle trattative diplomatiche americane in Asia. Questa sequenza di eventi suggerisce un focus aggressivo sulla riduzione dei deficit commerciali e sull'apertura dei mercati esteri a favore delle esportazioni statunitensi.

Prospettive future e impatto economico

L'impatto concreto di queste annunciate intese sull'economia delle Filippine rimane attualmente incerto fino a quando non verranno pubblicati i testi ufficiali degli accordi. Il governo di Ferdinand Marcos Jr si troverà probabilmente a dover valutare come integrare le nuove disposizioni commerciali nella propria struttura economica nazionale, specialmente considerando che le procedure di ratifica possono richiedere tempo. Gli analisti continueranno a monitorare le mosse successive di Washington, in attesa che i dettagli operativi rendano tangibili i benefici economici promessi dal presidente americano, che ha definito il risultato magnifico per entrambe le parti coinvolte nel processo negoziale.