Trump trasforma Washington con progetti controversi e battute d'arresto legali

Le iniziative edilizie di Trump a Washington, dal Riflettente al Kennedy Center, affrontano critiche per costi, legalità e impatto culturale.

Il presidente Donald Trump sta ridefinendo il volto della capitale americana attraverso una serie di interventi monumentali che hanno scatenato accesi dibattiti politici e giuridici. Queste modifiche, descritte dal leader come un tributo alla grandezza nazionale, sono state contestate dalle opposizioni in tribunale e definite un eccesso di potere esecutivo. Tra le iniziative più visibili figurano la ristrutturazione del Riflettente del Lincoln Memorial e la costruzione di una nuova ala nella Casa Bianca.

Ristrutturazione del Riflettente del Lincoln Memorial

La gestione dei lavori presso il sito storico dove Martin Luther King Jr. pronunciò il suo celebre discorso ha generato polemiche significative riguardo ai costi e alla qualità degli interventi eseguiti. L'amministrazione ha speso oltre 16 milioni di dollari per rinnovare la vasca lunga 610 metri, completando i lavori prima del quarto luglio senza una gara d'appalto competitiva. Subito dopo l'inaugurazione, il lago ha mostrato segni di degrado evidenti, con vernice che si staccava e alghe che avevano reso verdi le acque cristalline.

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Il Segretario all'Interno Doug Burgum ha difeso l'impresa originale, successivamente incaricata delle riparazioni, mentre funzionari governativi hanno attribuito i danni a vandalismi senza fornire prove concrete. Le autorità hanno arrestato l'ex canoista olimpico David Hearn, il quale ha negato tutte le accuse. In seguito, gli avvocati statunitensi Jeanine Pirro e Michael Spence hanno ritirato il caso, indicando un processo di installazione affrettato e difettoso come causa principale dei problemi, una dichiarazione che ha portato Trump a criticare aspramente la condotta legale durante il mandato.

Costruzione della Sala da Ballo della Casa Bianca

Il progetto per una sala da ballo di 8.360 metri quadrati è stato presentato come la struttura più grande mai realizzata nel suo genere, con una capacità prevista per mille ospiti. Sebbene Trump avesse inizialmente dichiarato che i finanziamenti sarebbero arrivati da donatori privati, i repubblicani al Senato hanno cercato inutilmente un miliardo di dollari dal Congresso per coprire bunker sotterranei e sistemi di sicurezza avanzati. La White House non ha divulgato un elenco completo dei sostenitori finanziari dell'iniziativa.

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La demolizione dell'East Wing storico, che ospitava gli uffici della First Lady e un cinema, ha suscitato l'opposizione dei conservazionisti culturali. La Corte Suprema degli Stati Uniti, con un voto diviso cinque contro quattro ad agosto, ha permesso la prosecuzione dei lavori nonostante le obiezioni giudiziarie. Il Capo Giustizia John Roberts, nella sua dissenting opinion, ha definito il progetto "probabilmente illegale", sottolineando le preoccupazioni costituzionali relative all'eccesso di autorità presidenziale nell'intervento su edifici storici.

Controversie sul Kennedy Center for the Performing Arts

L'intervento sulla struttura dedicata a John F. Kennedy ha visto un cambiamento radicale nella governance e nella programmazione artistica sin dall'inizio del mandato. Il consiglio di amministrazione è stato completamente rinnovato e ha aggiunto il nome del presidente all'edificio, motivando la decisione con il fundraising per le ristrutturazioni. Tuttavia, un giudice federale ha ordinato a maggio la rimozione del nome, ordine che è stato ignorato dal board prima di essere nuovamente bloccato a settembre.

In risposta alle decisioni giudiziarie, il consiglio ha deciso di chiudere il venue per fino a due anni per opere di manutenzione valutate almeno 257 milioni di dollari. Gli eventi programmati, inclusi gli onori di dicembre, sono stati trasferiti altrove, come alla Capital One Arena. Mentre la litigiosità legale continua, Trump ha rifiutato di chiarire se intendesse procedere con la demolizione completa della struttura, lasciando il settore culturale in uno stato di incertezza operativa prolungata.

Impatto sulle istituzioni culturali e museali

Oltre ai casi specifici già citati, altre istituzioni culturali della capitale sono state oggetto di direttive esecutive che mirano a correggere narrative storiche considerate imprecise. A luglio, Trump ha firmato un ordine per installare segnaletica temporanea davanti al National Museum of American History, accusando il museo di non aver adeguatamente onorato i firmatari della Dichiarazione di Indipendenza. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di revisione delle narrazioni pubbliche gestite dai centri federali.

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I musei Smithsonian, tradizionalmente gratuiti e accessibili, si trovano ora sotto scrutinio per le loro esposizioni e modalità di presentazione storica. Le azioni amministrative suggeriscono un cambio di paradigma nella gestione della memoria collettiva nazionale, spostando l'enfasi verso interpretazioni che riflettano la visione politica attuale. Questo approccio genera ulteriori tensioni tra l'esecutivo e le comunità accademiche e artistiche che operano nella capitale, ampliando il dibattito sul ruolo dello Stato nella cultura.