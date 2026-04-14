Trump: Una spirale autodistruttiva tra iperboli, narcisismo e perdita di consenso

L'analisi delle recenti uscite del Presidente Trump, evidenziando una crescente imprevedibilità e un calo di popolarità, accompagnati da atteggiamenti provocatori e scelte comunicative controverse, che rivelano un possibile narcisismo.

NEW YORK – Non c'è stato soltanto il confronto con Papa Leone, dal quale è uscito con le ossa rotte: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in questi ultimi mesi – e settimane – è stato protagonista di un continuo di uscite autodistruttive sul piano della comunicazione, che seguono le tensioni con l’Ice a Minneapolis a gennaio e prima ancora, quando si capì che il suo punto di contatto emotivo con una buona parte dell’opinione pubblica americana si era esaurito. Preoccupa la mancanza di freni inibitori nelle sue uscite, che hanno subito sia una accelerazione che un deciso peggioramento nella ricerca di iperboli («riporteremo quei figli di puttana all’età della pietra, cancelleremo la loro civiltà», ha detto riferendosi agli iraniani). Le uscite sono talmente tante da consentire l’identificazione di categorie provocatorie diverse.

È quel misto di mania di grandezza e propensione ad attaccare briga che caratterizza il comportamento dell’inquilino della Casa Bianca, di colui cioè, che una volta era considerato il leader dell’Occidente. Un tempo, la funzione presidenziale veniva esercitata sempre con distacco, moderazione (magari ipocrisia) ma mai sopra le righe. Non ricordo di aver visto mai un «boasting», un «farsi bello» da solo nei presidenti americani che ho seguito a partire da Ronald Reagan. E se questo tratto provocatorio in Trump ha raggiunto vette del tutto inaspettate, occorre rilevare un fattore molto importante, direi un fattore svolta, già evidente alcuni mesi fa: quel suo atteggiamento volgare, aggressivo, inusuale che una volta faceva presa su una buona parte dell’opinione pubblica, oggi non funziona più.

Gli ultimi sondaggi, quello di Reuters, per esempio dice che il 61% degli americani ritiene che Trump sia diventato più imprevedibile con l’età; soltanto il 45% afferma che sia «mentalmente lucido», contro il 54% del 2023. Il 49%, dunque mezza America, ritiene che Trump sia troppo vecchio per essere presidente, contro il 34% del febbraio 2024; e solamente il 39% ha detto che l’età non era un problema. Questo peggioramento degli indici di gradimento e di valutazione della sua performance da presidente trova contrappunti precisi nel comportamento del presidente.

Basta dare uno sguardo d’insieme alle iperboli più recenti: la distruzione della storica anche se non bellissima East Wing per costruire una enorme sala da ballo; la trasformazione della leggendaria stanza dei trattati del secondo piano, usata come studio privato dei presidenti, dove Kennedy firmò l’abolizione dei test nucleari, in camera da letto con suite e bagno in marmo; l’annuncio recentissimo di un Arco di Pace gigantesco, alto 250 piedi (per ricordare quest'anno i 250 anni dell’Indipendenza americana) squadrato e classico come fossimo ancora nell’Ottocento; l’annuncio di una imminente edizione di un dollaro d’argento con la sua effigie; l'autoconcessione di apporre la sua firma sul biglietto da venti dollari, con il segretario al Tesoro, Bessent (cose mai successe prima); ha imposto un nuovo nome per il vecchio Kennedy Center a Washington, un «monumento» per celebrare la vita di un uomo ucciso per la democrazia: come avrete letto si chiama già Kennedy Trump Center.

Poi c’è stata la sfuriata di bile contro il presidente della Banca Centrale Powell con relativa incriminazione per danni allo Stato, con accuse prive di senso per un uomo incorruttibile come Powell, giustamente respinte dalle corti. L'ultima sua sconfitta, di ieri, sempre sul piano dell'immagine è la bocciatura da parte di un altro giudice della richiesta di 10 miliardi di dollari di multa a Ruper Murdoch e alla Dow Jones per aver pubblicato una presunta nota di auguri «piccante» a Jeffrey Epstein, quando i due si frequentavano. E si potrebbe continuare. Ad esempio, dopo la lite a distanza di domenica con Papa Leone, ha messo su Internet una sua immagine nella quale si paragona a Gesù Cristo che compie il miracolo sui malati. Una immagine esilarante per i più, ma non per Trump, anche se poi l’ha tolta dal suo profilo social affermando che pensava fosse l’immagine di un dottore, visto che lui stesso «fa del gran bene a tutti».

Tutto sopra le righe, tutto caratterizzato da una mania di grandezza e onnipotenza che denota secondo alcuni dei suoi stessi compagni di movimento MAGA un possibile marcato narcisismo, che si traduce in quella combinazione impossibile, che ti impedisce di riconoscere i tuoi errori e i tuoi limiti, fino a disconoscere la realtà quando i fatti concreti provano il contrario: un sondaggio negativo? Manipolato! Un risultato diverso da quello promesso o atteso? Una congiura. Anzi una bugia inventata dai suoi avversari politici perché il risultato positivo c’è stato davvero. Il filo conduttore è quello della vittoria, del successo, della capacità di fare tutto e da solo. Prendiamo l’Arco di Trionf





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