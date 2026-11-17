Donald Trump conferma la valutazione di intelligence sugli attentati iraniani a Washington. Teheran smentisce le accuse mentre aumenta la tensione nella capitale USA.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì 17 novembre che gli Stati Uniti stanno esaminando con massima attenzione la possibilità che l' Iran stia pianificando un attacco mediante una cosiddetta " bomba sporca" nel territorio della capitale Washington. Questa dichiarazione è arrivata immediatamente dopo che un giornalista gli ha sottoposto un servizio del network CNN, il quale citava specifiche valutazioni dei servizi di intelligence statunitensi riguardo a questa minaccia potenziale.

Valutazioni Intelligence e Risposta Diretta

Quando gli è stato chiesto specificamente se esistesse un timore realistico che l'Iran stesse preparando una detonazione di un ordigno radioattivo nella capitale degli Stati Uniti, Trump ha fornito una risposta netta e immediata. Il leader americano ha semplicemente annuito con la testa, confermando implicitamente la gravità delle informazioni ricevute dal suo staff e dalle agenzie di sicurezza durante l'incontro con la stampa a Dubai.

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Di fronte alla domanda diretta sulla possibile imminenza di una tale minaccia terroristica, il presidente ha dichiarato: "Beh, se c'è, ne pagheranno un prezzo che nessun paese ha mai pagato prima". Questa affermazione rappresenta un chiaro avvertimento diplomatico e militare rivolto al regime iraniano, sottolineando la determinazione americana a reagire con la massima ferocia in caso di attentato.

Smentita di Teheran e Definizione Tecnica

In risposta alle accuse lanciate dai media americani, Martedì il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha pubblicato un messaggio ufficiale sulla piattaforma X, definendo le allerte diffuse dalla stampa statunitense come "infondate". La smentita di Teheran cerca di mettere in discussione l'affidabilità delle fonti citate dal servizio giornalistico, mantenendo una posizione di negazione categorica nei confronti di qualsiasi coinvolgimento nel planning di attacchi terroristici sul suolo americano.

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Il servizio della CNN, che ha inizialmente sollevato l'allarme citando fonti anonime, ha riportato che i servizi segreti statunitensi avrebbero individuato piani attivi a Teheran volti a potenzialmente detonare un ordigno radiologico nella capitale. È fondamentale comprendere la natura di una "bomba sporca", che a differenza delle armi nucleari tradizionali non genera una reazione di fissione o fusione atomica, ma utilizza esplosivi convenzionali per disperdere materiale radioattivo nell'ambiente circostante.

Impatto Strategico e Minacce Imminenti

La potenziale diffusione di contaminazione radioattiva da parte di un tale ordigno causerebbe, secondo gli esperti citati, gravi disagi alla popolazione e un significativo allarme pubblico, pur non producendo il devastante effetto distruttivo di un'arma nucleare classica. La preoccupazione americana si concentra quindi non tanto sull'esplosione fisica in sé, quanto sul caos sociale e politico che deriverebbe dalla contaminazione dell'area della capitale.

Interrogato nuovamente sulla percezione della tempistica di un possibile attacco, Trump ha espresso il suo desiderio di pace ma ha ribadito la serietà della situazione, affermando: "Spero di no, ma la prendiamo molto sul serio perché si dà il caso che siano pazzi". Questa dichiarazione evidenzia l'atteggiamento americano, che unisce la speranza di evitare il conflitto alla necessaria preparazione difensiva contro attori ritenuti imprevedibili e pericolosi.

La notizia ha portato a un immediato innalzamento delle tensioni diplomatiche e della guardia di sicurezza nella zona di Washington, con gli Stati Uniti che dimostrano di non voler sottovalutare alcun segnale di pericolo. Le azioni successive dipenderanno dalle conferme di intelligence e dalla capacità di prevenire qualsiasi movimento ostile prima che possa concretizzarsi in un attacco reale, mantenendo alta la pressione diplomatica su Teheran.