Trump valuta nuove azioni militari contro l'Iran: briefing con i comandanti per sbloccare lo stallo negoziale

Il presidente Donald Trump è atteso per un briefing con i comandanti militari per discutere nuovi piani di azione contro l'Iran, tra cui attacchi 'brevi e potenti', operazioni nello Stretto di Hormuz e interventi sulle scorte di uranio. L'obiettivo è sbloccare lo stallo negoziale e spingere Teheran a tornare al tavolo delle trattative con maggiore flessibilità.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , è atteso oggi per un briefing con i principali comandanti militari, tra cui l'ammiraglio Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), per discutere nuovi piani di azione militare contro l' Iran .

Questo incontro conferma che l'amministrazione Trump sta valutando seriamente la possibilità di riprendere le operazioni militari per sbloccare lo stallo negoziale con Teheran e cercare una soluzione definitiva al conflitto. Secondo fonti citate da Axios, tra le opzioni in esame figurano la conquista di una parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un'operazione delle forze speciali per mettere in sicurezza le scorte iraniane di uranio altamente arricchito e attacchi 'brevi e potenti' contro obiettivi infrastrutturali.

Il generale Dan Caine, capo di Stato Maggiore congiunto, parteciperà anch'egli al briefing, sottolineando l'importanza strategica di questa riunione. Un precedente briefing simile, tenuto da Cooper il 26 febbraio, aveva contribuito alla decisione di Trump di scatenare il conflitto con l'Iran due giorni dopo. Il Centcom ha preparato un piano per una serie di attacchi rapidi e intensi, con l'obiettivo di spingere l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati con maggiore flessibilità sul fronte nucleare.

Un'altra opzione in discussione è l'occupazione di una porzione dello Stretto di Hormuz, un'azione che potrebbe coinvolgere forze di terra per garantire la riapertura del passaggio alla navigazione commerciale. Inoltre, è stata considerata la possibilità di un'operazione delle forze speciali per assicurare le riserve di uranio iraniano.

Ieri, Trump ha dichiarato ad Axios di ritenere il blocco navale contro l'Iran 'un po' più efficace dei bombardamenti', ma ha lasciato aperta la possibilità di un'azione militare se Teheran non dovesse cedere alle pressioni. Due fonti hanno rivelato che il presidente considera il blocco come la principale leva negoziale, ma non esclude un intervento militare in caso di resistenza iraniana.

I pianificatori statunitensi stanno anche valutando la possibilità che l'Iran risponda con un'azione militare contro le forze americane nella regione, come rappresaglia per il blocco. Questo scenario aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione, rendendo ancora più cruciale il briefing di oggi per definire la strategia futura degli Stati Uniti nel Medio Oriente





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