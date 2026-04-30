Trump valuta nuovi attacchi militari contro l’Iran: piani per colpire infrastrutture e riaprire lo Stretto di Hormuz

Il presidente Donald Trump riceverà un briefing dal CENTCOM su nuovi piani per un’ondata di attacchi contro l’Iran, con obiettivi infrastrutturali e un’operazione per riaprire lo Stretto di Hormuz. La guerra ha già causato migliaia di vittime e scosso i mercati globali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceverà giovedì un briefing dal generale Brad Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti ( CENTCOM ), per discutere nuovi piani di azione militare contro l’ Iran .

Secondo quanto riportato da Axios, il piano prevede un’ondata di attacchi 'brevi e potenti' contro obiettivi infrastrutturali iraniani, con l’obiettivo di indebolire le capacità militari del Paese. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, iniziata il 28 febbraio con attacchi congiunti, ha già causato migliaia di vittime e milioni di sfollati, scatenando una crisi umanitaria senza precedenti.

Trump ha in passato minacciato di colpire le infrastrutture civili iraniane, una mossa che, secondo esperti di diritto internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra, in violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949, che vietano gli attacchi a siti essenziali per la popolazione civile. Oltre agli attacchi aerei, il CENTCOM sta valutando un’operazione per riaprire lo Stretto di Hormuz, punto di transito cruciale per il 20% delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto, attualmente bloccato a causa del conflitto.

Tale operazione potrebbe coinvolgere forze terrestri e marine, con l’obiettivo di ripristinare la navigazione commerciale. Un’altra opzione sul tavolo è un’operazione delle forze speciali per assicurare le scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran, una mossa che Washington giustifica come necessaria per contrastare la presunta minaccia nucleare iraniana. L’Iran, tuttavia, nega di voler sviluppare armi nucleari e insiste sul proprio diritto a utilizzare la tecnologia nucleare per scopi pacifici, come previsto dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare.

La guerra ha avuto un impatto significativo sui mercati globali, causando un aumento dei prezzi del petrolio e una crescente instabilità geopolitica. Gli Stati Uniti sperano che la pressione militare spinga l’Iran a un tavolo negoziale più flessibile sulle questioni nucleari, ma l’opinione pubblica americana rimane divisa su un conflitto che rischia di prolungarsi. Alla riunione di giovedì parteciperà anche il generale Dan Caine, presidente dello Stato Maggiore Conjunto, per valutare le opzioni strategiche a disposizione dell’amministrazione Trump





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