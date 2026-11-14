Trump valuta rinvio attacchi Iran: nessuna nuova provocazione

Il presidente Donald Trump ha informato i suoi consiglieri che potrebbe sospendere gli attacchi contro l'Iran se non ci saranno nuove provocazioni, secondo fonti statunitensi. La decisione influisce sulla stabilità regionale e sui mercati globali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha informato i suoi alti consiglieri negli ultimi giorni che potrebbe decidere di non procedere con ulteriori attacchi militari contro l' Iran, a patto che non si verifichino nuove provocazioni da parte di Teheran o dei ribelli Houthis sostenuti dall' Iran nello Yemen.

Questa valutazione emerge da quanto riferito da tre persone a conoscenza della questione, le quali hanno parlato a condizione di anonimato. La dichiarazione segna un momento cruciale nel conflitto avviato a febbraio insieme a Israele, dove il leader americano ha oscillato tra minacce di escalation e segnali di discesa dalla tensione.

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La posizione americana e il contesto politico

Ufficiali attuali e ex funzionari governativi indicano che il presidente Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva su come risolvere un conflitto diventato sempre più impopolare tra l'elettorato americano. Le recenti elezioni intermedie hanno visto il controllo del Congresso passare ai Democratici, un risultato che il Vicepresidente JD Vance ha attribuito in parte al malcontento riguardo alla guerra.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos condotto poco prima delle elezioni del 3 novembre, il 55% degli americani ha dichiarato che la guerra non valeva il costo sostenuto. Questo dato riflette un ampio scetticismo pubblico verso l'involvimento militare diretto nella regione del Medio Oriente.

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Pressioni diplomatiche di Riyadh e Ankara

Durante le sue riunioni con i consiglieri per la sicurezza nazionale e dopo una serie di briefings intelligenti, Trump ha espresso la sua considerazione di sospendere i bombardamenti. Ha anche mostrato simpatia per gli alleati nella regione che gli hanno chiesto di evitare il ritorno a una guerra su vasta scala, citando la protezione delle nazioni sotto la sua tutela.

Nei colloqui telefonici avvenuti nelle ultime due settimane, Donald Trump ha cercato il parere del principe corona dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman e del presidente turco Tayyip Erdogan. Entrambi i leader hanno esortato l'amministrazione americana a non riprendere gli attacchi contro l'Iran, senza che Trump avesse fornito impegni specifici in tal senso.

Sanzioni, blocco navale e preparazione militare

Aggiungendo al blocco marittimo iraniano in corso da mesi, l'esercito degli Stati Uniti sta cercando di impedire l'ingresso di armi e altri materiali sanzionati via terra o attraverso il Mar Caspio. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno valutato che il blocco navale e le sanzioni economiche stanno danneggiando l'economia iraniana e continueranno a esercitare pressione su Teheran.

Nello stesso tempo, le forze militari americane rimangono pronte a escalare se necessario. Un terzo portaerei si sta dirigendo verso il Medio Oriente nei prossimi giorni per sostituire una delle due navi attualmente operative nella regione. Tuttavia, tutte e tre le portaerei potrebbero rimanere in posizione se le circostanze lo richiedessero.

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Impatto sui mercati e prossimi passi strategici

La guerra ha fatto aumentare i prezzi globali del carburante e ha confermato la sua impopolarità tra gli elettori. Donald Trump ha spiegato ai media che, su richiesta delle nazioni che intende proteggere, la situazione sta sendo gestita in modo più civile, anche se ha chiarito di essere l'unico decision-maker.

Un funzionario della Casa Bianca ha affermato in una dichiarazione che il presidente è l'architetto e l'unico decisore che tiene tutte le carte in regola per garantire la protezione degli interessi americani. La posizione degli Stati Uniti è descritta come molto forte, con il controllo dello Stretto di Hormuz e un'economia iraniana in collasso, mentre le opzioni militari restano aperte ma caute.