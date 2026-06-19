Trump visiona il Boeing 747 donato dal Qatar che diventerà Air Force One

Il presidente Trump ha visitato il velivolo VC-25B regalato dal Qatar, rimodernato da L3Harris e dipinto con una livrea scelta da lui. L'aereo, più moderno e lussuoso, entrerà in servizio come Air Force One, ma la rapidità dei lavori solleva dubbi sulla sicurezza. Intanto, il programma Boeing per i nuovi jet presidenziali è in ritardo e sovraccosto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visitato venerdì alla Joint Base Andrews nel Maryland il suo novo Boeing 747 donato dal Qatar , che entrerà a far parte della flotta dell' Air Force One .

L'aereo, un jumbo jet offerto in regalo al presidente l'anno scorso, è stato completamente revisionato dall'azienda di difesa L3Harris Technologies, testato in volo e dipinto con una livrea rossa, bianca, blu scuro e dorata scelta personalmente da Trump. Questo nuovo velivolo, più moderno e lussuoso, servirà per i viaggi del presidente, del suo staff, della scorta di sicurezza e dei giornalisti al seguito.

Tuttavia, la rapidità con cui è stato allestito ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti sulla sua sicurezza rispetto agli aerei presidenziali esistenti. L'Air Force ha accelerato i tempi tralasciando alcune modifiche previste per il jet di nuova generazione, anche se i funzionari garantiscono che soddisfa tutti gli standard presidenziali.

Il segretario dell'Aeronautica Militare Troy Meink ha sottolineato che la sicurezza del comandante in capo è la massima priorità e che ogni requisito è stato attentamente valutato per velocizzare la consegna senza compromettere la qualità. L'accettazione di un aereo così costoso come dono dal Qatar ha sollevato interrogativi etici, ma Trump ha definito 'stupido' rifiutare l'offerta. La conversione del velivolo ha richiesto upgrade di sicurezza, miglioramenti alle comunicazioni per impedire intercettazioni e capacità di difesa missilistica.

I senatori democratici stimano che i lavori possano costare oltre un miliardo di dollari e hanno evidenziato rischi per la sicurezza. L'aereo qatariota funge da soluzione temporanea mentre Boeing lavora alla consegna di due Boeing 747-8 appositamente costruiti nell'ambito di un contratto fisso da 3,9 miliardi di dollari stipulato nel 2018.

Quel programma è in ritardo di quattro anni, con consegna prevista solo a metà 2028, rischiando di lasciare Trump senza un nuovo aereo prima della fine del mandato nel gennaio 2029. I costi del programma Boeing sono lievitati a oltre 5 miliardi di dollari, con l'azienda che ha registrato 2,4 miliardi di dollari di oneri dal progetto. La nuova colorazione rappresenta una rottura con lo schema bianco e blu utilizzato dall'amministrazione Kennedy.

L'Aeronautica ha ripristinato elementi di una palette rossa, bianca e blu voluta da Trump ma scartata nel 2022 per preoccupazioni sul surriscaldamento. La nuova livrea rossa, bianca, blu scuro e dorata sarà applicata anche al VC-25B (la designazione militare del Boeing 747-8) e a quattro Boeing 757-200 modificati utilizzati per il trasporto del vicepresidente, dei membri del gabinetto e altri alti funzionari





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