Tu sì que vales: Belen torna in studio e Maria De Filippi si trasforma in Patty Pravo

Il nuovo stagione di Tu sì que vales è pronta a tornare in tv con un parterre di ospiti di primissimo piano e una nuova dinamica che promette di regalare momenti indimenticabili. Tra gli ospiti ci saranno Ambra Angiolini, Sabrina Ferilli, Raoul Bova, Rudy Zerbi, Pierpaolo Spollon, Luciana Littizzetto e Orietta Berti. A giudicare le esibizioni ci sarà Belen Rodriguez, scelta come arbitro speciale e fissa per la competizione in playback.

I motori della grande macchina del sabato sera di Canale 5 si sono ufficialmente riaccesi e i primi dettagli trapelati dietro le quinte delineano uno scenario scoppiettante.

Giovedì 18 giugno sono scattate le prime riprese della nuova stagione di , lo show campione di ascolti che tornerà a dominare il palinsesto a partire dal prossimo settembre. Se la giuria e la squadra dei conduttori rimangono una certezza solida per il pubblico, i veri colpi di scena della puntata d'esordio arrivano dai nomi degli ospiti e da una nuova, bizzarra dinamica che promette di regalare momenti indimenticabili.ha infatti deciso di blindare il debutto stagionale con un parterre di primissimo piano.

Secondo quanto rivelato da Superguida Tv, in studio sbarcherà, reduce dal recente successo al Grande Fratello Vip, pronta a rimettersi in gioco in una veste del tutto inedita. Accanto a lei, le luci dei riflettori si accenderanno su grandi stelle dello spettacolo e della fiction come, una gara all'ultimo playback che vedrà la formazione di coppie totalmente inedite e surreali nate dall'unione tra i giurati storici e i nuovi ospiti.

L'atmosfera si scalderà subito con l'incredibile performance di Ambra Angiolini e della stessa , con l'ex ragazza di Non è la Rai nei panni del tenore Luciano Pavarotti e la conduttrice nell'insolita veste di Patty Pravo.scatenarsi sul palco interpretando a modo loro un brano di Bob Marley, seguiti a ruota da Sabrina Ferilli e Raoul Bova in un'esibizione ad alto tasso di complicità. A completare il quadro dei duetti ci penseranno Rudy Zerbi e Pierpaolo Spollon, pronti a far divertire lo studio con una gag comica, e la stravagante coppia formata da Luciana Littizzetto e Orietta Berti, che si scateneranno cantando l'intramontabile sigla del cartone animato Heidi.

A giudicare queste folli esibizioni musicali ci sarà una giurata d'eccezione. I retroscena lanciati da Dagospia confermano infatti il grande ritorno in studio di Belen Rodriguez, scelta proprio come arbitro speciale e fissa per questa competizione in playback





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