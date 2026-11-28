La nona puntata di Tu Si Que Vales su Canale 5 tra esperimenti elettrici, parodie e la testimonianza di Davide Simone Cavallo, aggredito a Milano nel 2025.

Sabato 28 novembre 2026, su Canale 5, va in onda la nona puntata di Tu Si Que Vales, il programma con Paolo Bonolis e Maria De Filippi nel ruolo di giudice. La serata alterna siparietti, momenti piccanti e storie toccanti, con un ospite inatteso: in studio arriva l'attore Rocco Papaleo. Il programma propone una successione di esibizioni che mette a confronto comicità, spettacolo e testimonianze personali.

Il primo siparietto nasce dalla performance del fisico Marc Weber, che porta in studio una serie di esperimenti con l'aiuto dei giudici. Il secondo esperimento, legato all'elettricità, diventa il momento più carico di tensione, perché a terra è rimasta dell'acqua dovuta alla prova precedente.

Also read Carola e Paolo Bonolis: la nuova vita insieme e i retroscena del parrucchiere Spanò

Gli esperimenti elettrici di Marc Weber in studio

Il fisico Marc Weber coinvolge Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Elisabetta Canalis e Ruby Zerbi, chiamati a salire su alcuni cubi posizionati al centro del palco. Sabrina Ferilli chiede che a sostituirla sia Maria De Filippi, e Paolo Bonolis la provoca ricordandole i suoi impegni televisivi.

Durante l'esercizio i giudici avvertono una piccola scossa e lasciano subito le postazioni. Paolo Bonolis commenta la situazione con ironia, mentre Maria De Filippi afferma di aver fatto bene a non partecipare. Ruby Zerbi, che lamenta un dolore alla mano, riceve la replica di Bonolis, che lo invita a usarla per lavorare.

Advertisement

La parodia di Aldo Buzzella tra Eva e Cappuccetto Rosso

Il concorrente Aldo Buzzella lascia i giudici senza parole, perché interpreta le storie più note stravolgendole: prima impersona Eva, poi Cappuccetto Rosso. Il momento più imbarazzante arriva quando Aldo Buzzella, nei panni di Eva, si dispera perché non trova Adamo e si getta a terra piangendo.

Paolo Bonolis si chiede che cosa stia accadendo sul palco, mentre Maria De Filippi osserva che il concorrente ha un problema. Dopo la morte di Eva per il morso alla mela, Maria De Filippi propone al concorrente un gioco per vincere 1000 euro, e Aldo Buzzella accetta, rinunciando alla verifica del voto del pubblico.

Il gioco della palla e le battute dello studio

Maria De Filippi indica Paolo Bonolis come partner ideale per l'esercizio con la palla, ispirato alla scena del film Mia moglie per finta con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Il conduttore reagisce con perplessità, ma la conduttrice insiste sul cambio d'abbigliamento del concorrente.

Prima della prova, Luciana Littizzetto chiede ad Aldo Buzzella di togliersi il vestito da Cappuccetto Rosso, restando in tuta aderente. Ruby Zerbi aggiunge una battuta, e Maria De Filippi conclude che il concorrente è un maiale. Durante il gioco, Aldo Buzzella urla che la palla non si alza, e Paolo Bonolis risponde con una battuta di doppio senso.

Advertisement

La testimonianza di Davide Simone Cavallo dopo l'aggressione

La puntata dedica spazio alla storia di Davide Simone Cavallo, giovane universitario di Milano aggredito con un coltello da cinque ragazzi nella notte del 12 ottobre 2025. Quando si risveglia, si trova tra i macchinari di un ospedale, e comincia un lungo percorso di recupero.

Durante la riabilitazione, Davide Simone Cavallo sceglie di scrivere una lettera ai suoi aggressori, scegliendo il perdono al posto dell'odio. Nel suo racconto descrive la frustrazione per i problemi ancora presenti otto mesi dopo l'aggressione, e il percorso al Niguarda, dove ha trovato un gruppo di persone che come lui stanno imparando di nuovo a vivere.