Ecco i dettagli dell'ottava puntata di Tu si que vales su Canale 5. Tra lo shock di Can Yaman, la polemica sull'ipnosi di David Anthony e l'arrivo di due nuovi finalisti nella gara di Lip-Sync.

Nell'ottava puntata di Tu si que vales, in onda sabato 21 novembre 2026 su Canale 5, gli eventi si susseguono a ritmo serrato, alternando numeri di intrattenimento ad alti livelli di tensione emotiva. Il programma di Maria De Filippi ha riservato sorprese significative, partendo da una performance di ipnosi che ha diviso l'opinione della giuria per arrivare a due nuovi nomi in gara per la finale. Tra le polemiche scatenate dal metodo di David Anthony e le reazioni viscerali degli ospiti, il pubblico ha avuto modo di assistere a momenti di grande spettacolarità e a rivelazioni inaspettate che hanno segnato il destino di diversi concorrenti.

David Anthony ipnosi e polemica giuria

Il numero di apertura è stato dedicato a David Anthony, un professionista che ha effettuato una seduta di ipnosi su un gruppo di donne selezionate tra il pubblico. La condizione necessaria per partecipare all'esperimento era la conoscenza della lingua inglese e una predisposizione naturale alla suggestione. L'esecuzione del numero è stata tecnicamente perfetta, ma la rapidità con cui le partecipanti hanno risposto agli ordini ha generato dubbi e scetticismo tra i membri della giuria. Molti osservatori si sono chiesti se si trattasse di un effetto spontaneo o di una preparazione precedente.

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Rudy Zerbi, produttore discografico e giudice, ha espresso la sua totale sfiducia nel metodo utilizzato. Il giudico ha dichiarato apertamente che le donne scelte sembravano essere delle complici, sostenendo che la velocità dell'effetto indotto non fosse naturale ma frutto di un trucco ben orchestrato prima della messa in onda. Zerbi ha definito la performance un numero di intrattenimento piuttosto che un vero tentativo terapeutico o esplorativo, mettendo in discussione la credibilità dell'artista.

D'altra parte, Alessio Sakara, co-conduttore della trasmissione, ha confermato l'efficacia dell'ipnosi basandosi sulla sua esperienza personale. Sakara ha descritto la sensazione di sentirsi intrappolato, con i sensi acuiti ma il corpo immobile e gli occhi chiusi contro la propria volontà. Maria De Filippi ha invece sostenuto la validità della tecnica, ricordando al pubblico di aver frequentato una decina di sedute anni fa. La conduttrice ha ammesso che l'ipnosi l'ha aiutata a superare un trauma e la ha rilassata, pur ammettendo di vergognarsene. Luciana Littizzetto si è mostrata curiosa ma impaurita, riconoscendo il valore del metodo, mentre Paolo Bonolis ha criticato la mancanza di utilità pratica dell'esercizio.

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Al termine del voto del pubblico, David Anthony ha ottenuto il 34% dei consensi positivi. Questo risultato è stato sufficiente per essere sostenuto da due giudici, Maria De Filippi e Luciana Littizzetto, permettendogli di restare in gara nonostante le critiche iniziali.

Can Yaman e la rivelazione di Maria De Filippi

La gara di Lip-Sync ha avuto come ospite speciale l'attore turco Can Yaman, la cui presenza ha scatenato l'entusiasmo immediato del pubblico. Belen Rodriguez, agendo come giudice super partes, ha dovuto fermare i fan invitandoli a non lanciare oggetti intimi nel pubblico, un gesto che ha spinto Yaman a fare uno scherzo ironico sulla sua presenza. L'attore ha rivelato di aver portato sua madre in studio, definendo quel momento il più importante della sua carriera, dimostrando così l'alto livello di importanza che attribuisce alla partecipazione al programma.

Paolo Bonolis ha tentato di indurre Can Yaman a scegliere tra Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, elogiando la bellezza italica dell'attrice romana e la richiesta emotiva della conduttrice torinese. Bonolis ha persino suggerito che una chiamata sanitaria sarebbe stata necessaria per gestire l'emozione. Tuttavia, l'attore ha dichiarato con certezza che il suo cuore batteva solo per Maria De Filippi, rivelando che il nome della conduttrice era sempre stato il suo primo pensiero.

I due si sono esibiti sulle note di Bella senz'anima, interpretando rispettivamente Riccardo Cocciante e Gianna Nannini. Durante la performance, Maria De Filippi ha commesso un errore dimenticando un'intera riga del testo. L'artista ha riconosciuto apertamente il suo sbaglio, chiedendosi se fosse stato un difetto di vista o di memoria. Belen Rodriguez ha posto al pubblico la domanda cruciale: se ignorare l'errore o applicare una penalità. I giudici hanno ricordato che la decisione spettava esclusivamente a lei, ma alla fine Elisabetta Canalis ha ricevuto il cartoncino del giudizio dopo una breve caduta comica che Belen ha definito come karma.

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Altre coppie e arrivo dei due finalisti

La serata ha visto esibirsi anche Valeria Marini in abito da Regina di Ghiaccio, con Rudy Zerbi che ha commentato ironicamente lo scioglimento dei ghiacciai del suo costume. Alessandro Costacurta ha duettato con Paolo Bonolis sulla versione con Tiziano Ferro di Perdere l'amore, mentre Clemente Russo ha scelto Luciana Littizzetto per Maria Salvador di J-Ax. Fausto Leali ha concluso la gara di Lip-Sync con Sabrina Ferilli, vestendosi da donna per Non succederà più, un gesto applaudito da Belen Rodriguez per il coraggio mostrato.

Le coppie vincitrici della gara di Lip-Sync sono state quella formata da Sabrina Ferilli e Fausto Leali, e quella composta da Paolo Bonolis e Alessandro Costacurta. A questo punto della competizione si sono aggiunti due nuovi concorrenti. Il primo è Alex Aufderklamm, un giovane acrobata che ha convinto tutti con un esercizio aggrappato a un palo aerodinamico. Con il sostegno del pubblico e dei quattro giudici, Aufderklamm si è aggiudicato il suo posto tra i finalisti, aprendo le porte a un nuovo capitolo della gara.