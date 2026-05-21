Tulip Mania, Tulip Bubble, and the Birth of Financial Instruments

Explore the fascinating story of the Tulip Mania, a speculative bubble that took place in the Netherlands in the 17th century, and its impact on the birth of financial instruments. Discover how the promise of a flower led to the creation of futures contracts and the evolution of the financial markets.

Il vento muove le pale del mulino che volge lo sguardo verso il mare. Nei campi il ghiaccio ha indurito la terra e i canali sono fermi, silenziosi, immobili come lastre di piombo.

Si sente solo il sibilo del vento tra i tetti delle case di legno. E poi, voci concitate. Un elenco di numeri, provenienti da bocche diverse. Dalla finestra si vedono dei giovani - sicuramente fratelli - che sorridono mentre le persone di fronte a loro alzano le dita ripetutamente.

Ad Alkmaar si raggiunsedella famosa bolla dei tulipani. I figli di un fiorista morto avevano ereditato una collezione di bulbi. Quella mattina la vendettero per 90.000 fiorini -cinque milioni di euro di oggi. Ognivenne venduto ad una cifra pari al reddito di oltre un anno e mezzo di un muratore dell'epoca.

Dopo quel picco, il giorno dopo, a Haarlem, iniziò il crollo: l'asta andò deserta ed in una settimana il mercato si ridusse del novanta per cento. Paesi Bassi divennero il principale distributore di bulbi nel continente. Erano di grande tendenza e diventarono subito molto richiesti negli ambienti nobili e borghesi, così la domanda di nuovi fiori superò ben presto l’offerta.

È interessante notare che la bolla finanziaria che si sviluppò non fu sui fiori ma sui bulbi, cioè sulla ‘promessa’ del fiore: si radicì infatti la consuetudine di prenotare in anticipo presso i contadini-coltivatori i bulbi ancora: strumenti finanziari dove le parti si impegnano a scambiare attività (sottostanti) a un prezzo prefissato con consegna in una data futura. Ilanni dopo era salito oltre quota 3000, fino ai 6000 fiorini del 1637.

Si narra che, nell’estate del 1633, una casa situata nella città di Hoorn, nel Nord dell’Olanda, passò di mano per il controvalore di un bulbo. Mentre ad Alkmaar si prezzava il futuro di un bulbo ancora sottoterra, in Francia si stava costruendo un simbolo senza tempo.sulle porte del palazzo catturano la luce del mattino. Nelle sale degli appartamenti reali, mille candele bruciano anche di giorno. I cortigiani sfoggiano sgargianti abiti per entrare nelle grazie del re.

E all’imbrunire iniziano i divertimenti che sono allo stesso tempo piacere e politica: tavoli da carte e da gioco riuniscono nobili e dame in saloni affollati. Secondo madame defrattempo, a circa un’ora e mezza di carrozza per i nobili o a quattro o cinque ore di cammino, Parigi sbadiglia in strade fangose piene di venditori ambulanti che gridano tra la folla. L’odore di letame e di pane bruciato si mescola nell’aria.

Un muratore guadagna 25 pistole l'anno: 45 anni prima, con una volta e mezzo questa cifra si comprava un bulbo di Alkmaar.porta in fondo al lungo corridoio da cui esce un raggio di luce ed un lievissimo rumore. La apre: la sala è già un caos di corpi. I colori riempiono gli occhi e il forte brusio rimbomba nella testa. Ad un certo punto si sentono i rintocchi della campana: le persone trattengono il fiato, il tempo sembra sospeso.

E poi il brusio diventa un tuono: una moltitudine di broker in giacca e cravatta si accalca attorno ai trading post -postazioni di legno e metallo alte quanto un uomo. Il rumore è fisico: voci che si sovrappongono, mani che disegnano nell’aria codici incomprensibili - palmo verso l’esterno per vendere, verso il corpo per comprare. Qualcuno vuole comprare il petrolio. Il suo broker ha telefonato dieci minuti prima da Houston.

Un ragazzo ha trascritto l’ordine a mano su un foglio giallo e lo ha consegnato di corsa al. Due uomini trattano urlando. Trenta secondi e il contratto è chiuso. Il broker di Houston riceverà conferma telefonica nel pomeriggio.

La transazione si chiuderà alcuni giorni lavorativi dopo.per 375 anni, ogni transazione azionaria richiedeva il trasferimento fisico di un certificato cartaceo. Centinaia di operatori si spostavano per le strade di New York con delle valigette piene di carta con il rischio che venissero rubati, persi o distrutti.

Alla fine degli anni ‘60 il sistema collassò sotto il peso dei volumi: la borsa chiuse il mercoledì per smaltire, che immobilizzò i certificati in un deposito centrale e digitalizzò i registri di proprietà. Nel 1977 un transazione impiegava cinque giorni lavorativi per essere liquidata. Con lo sviluppo tecnologico il processo si accelerò ed i volumi aumentarono: nel 1993 il tempo si ridusse a 3 giorni. Nel 2017 si arrivò a 2.

Oggi vengono scambiate miliardi di azioni ogni giorno, grazie ai computer. La prua nera solca le onde spumeggianti dello Stretto di Hormuz. Un uomo sul ponte scruta l’orizzonte. Destinazione: New York.

Passando dal Canale diboato, un lampo e una grossa nube. Il razzo vettore Titan/Centaur-6, puntato verso il cielo, si alza verso il profondo blu, trasportando con sé la sonda spaziale Voyager 1 della NASA. Mentre nelle sale cinematografiche si proietta Star Wars, gli uomini studiano lo spazio in un viaggio mai riuscito prim





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