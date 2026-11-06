Tumore al seno: l'adesione alla terapia e il supporto psicologico

Studio EMG e iniziativa The Life Button evidenziano che solo il 51% degli italiani conosce il legame tra aderenza terapeutica e riduzione recidive. Importanza cruciale del supporto psicologico.

Il tema dell'aderenza alle cure oncologiche rappresenta un pilastro fondamentale nel percorso di sopravvivenza al tumore al seno, una patologia che può richiedere trattamenti protratti per diversi anni. L'iniziativa The Life Button, lanciata in collaborazione con artisti e istituzioni, mira a sensibilizzare pazienti e caregiver sulla necessità di non abbandonare le terapie anche dopo la fase acuta della malattia.

Scoperte sullo stato di consapevolezza italiana

Un'indagine EMG Different, realizzata in collaborazione con Adnkronos e con il patrocinio di Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna e Salute Donna ODV, ha evidenziato una significativa lacuna informativa tra la popolazione generale. I dati rivelano che soltanto il 51% degli italiani è consapevole del fatto che mantenere una corretta aderenza alla terapia riduce concretamente il rischio di recidive e la mortalità associata alla malattia.

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Il ruolo determinante delle istituzioni oncologiche

Carmen Criscitiello, Professoressa Associata di Oncologia Medica presso Humanitas University e Responsabile dell'Oncologia di IRCCS Humanitas San Pio X, insieme all'Oncologia Mammaria di IRCCS Istituto Clinico Humanitas, ha sottolineato che l'aderenza terapeutica è decisiva per il successo del trattamento. Il rischio di interrompere le cure non è confinato all'inizio del percorso, ma è presente in ogni fase, richiedendo una vigilanza costante da parte di tutti gli attori coinvolti nel supporto alla paziente.

L'esperienza artistica per stimolare la riflessione

L'evento promozionale si è svolto il 29 e il 30 ottobre scorsi in via Marghera 34, con la partecipazione dell'artista Momusso. Attraverso un approccio interattivo, i visitatori hanno potuto ricevere un'illustrazione esclusiva e personalizzata sul cartoncino della campagna, rispondendo a una domanda proposta dall'artista. Questo spazio, definito come un'atelier, ha offerto anche momenti di approfondimento informativo per chiarire dubbi specifici legati alla malattia.

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La psicologia cognitiva nel percorso di cura

Gabriella Pravettoni, Professoressa di Psicologia Cognitiva e delle Decisioni presso l'Università Statale di Milano e Direttrice della Divisione di Psiconcologia dell'Istituto Europeo di Oncologia, ha affermato che costruire uno spazio di ascolto facilita il dialogo sui bisogni emotivi. La donna diagnosticata deve sentirsi al centro della comunicazione, dove medici, amici e familiari collaborano per garantire che non si senta mai sola durante il lungo cammino terapeutico.

Oggettivazione del supporto e responsabilità condivisa

L'iconico bottone rosa di The Life Button simboleggia un invito a credere nel proprio percorso e a non mollare, trasformando un gesto artistico in una responsabilità condivisa. Medici, caregiver, amici e familiari sono chiamati attivamente a sostenere la paziente, aiutandola a rimanere connessa al percorso terapeutico passo dopo passo, riconoscendo che la gestione della malattia è un impegno collettivo che prosegue ben oltre la diagnosi iniziale.