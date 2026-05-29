Tumore al seno: lo stile di vita è parte integrante della cura

Uno studio recente ha messo in evidenza l'importanza di una dieta mediterranea, della camminata e della vitamina D nella prevenzione dei tumori al seno. I ricercatori hanno scoperto che la sindrome metabolica rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le complicanze a lungo termine in queste pazienti.

La prevenzione dei tumori al seno attraverso lo stile di vita è diventata un argomento di grande attualità. Uno studio recente presentato al Congresso della Società americana di oncologia clinica (ASCO) a Chicago ha messo in evidenza l'importanza di una dieta mediterranea a basso indice glicemico, di trenta minuti di camminata veloce al giorno e della vitamina D nella riduzione delle recidive delle donne operate per tumore al seno .

I ricercatori hanno coinvolto 500 donne con tumore al seno e hanno scoperto che la sindrome metabolica rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le complicanze a lungo termine in queste pazienti. L'intervento proposto dai ricercatori viene descritto come un'opzione integrata nei percorsi assistenziali standard e potrebbe essere un importante strumento per migliorare la qualità della vita delle donne dopo la malattia.

Allo stesso congresso è stato presentato uno studio che ha mostrato come un intervento combinato di perdita di peso ed educazione sanitaria possa migliorare la funzionalità fisica, la salute generale e ridurre la stanchezza in pazienti con tumore al seno in sovrappeso o obese. Questo segnale rafforza la necessità di incentivare questo approccio a livello globale





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