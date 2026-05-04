Tumore alla Prostata: Radioterapia Efficace Contro le Recidive, Dosi Alte Non Necessarie

Un nuovo studio conferma l'efficacia della radioterapia nel trattamento delle recidive del tumore alla prostata dopo l'intervento chirurgico, evidenziando che dosi più elevate di radiazioni non offrono benefici aggiuntivi. La radioterapia rappresenta una strategia chiave per il controllo a lungo termine della malattia e la preservazione della qualità di vita dei pazienti.

Il tumore alla prostata rappresenta la neoplasia più frequentemente diagnosticata tra gli uomini italiani, con oltre 40.000 nuovi casi ogni anno. Nonostante le cifre allarmanti, i progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie hanno portato a risultati incoraggianti, con oltre il 90% dei pazienti che riesce a guarire o a convivere con la malattia per periodi prolungati.

Tuttavia, la ripresa del Psa (antigene prostatico specifico) dopo l'intervento chirurgico genera notevole ansia nei pazienti, alimentando il timore di una recidiva. Fortunatamente, esistono diverse opzioni terapeutiche efficaci per controllare la progressione della malattia, indurne la regressione o rallentarne la crescita, anche in presenza di metastasi. Uno studio internazionale recente, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica European Urology, ha evidenziato la radioterapia come la strategia più efficace per affrontare le recidive post-intervento.

La ricerca conferma che il trattamento radiante è la scelta migliore per bloccare la ripresa della malattia, sottolineando al contempo che l'aumento delle dosi di radiazioni non comporta benefici aggiuntivi significativi. La radioterapia, infatti, è in grado di garantire la guarigione definitiva in pazienti con carcinoma prostatico in stadio iniziale, offrendo percentuali di successo paragonabili a quelle della chirurgia.

Grazie agli avanzamenti clinici e tecnologici, questo obiettivo può essere raggiunto in un numero ridotto di sedute, con un trattamento estremamente preciso e mirato. La radioterapia non si limita a rappresentare un'opzione valida per il trattamento del tumore della prostata localizzato, affiancandosi alla chirurgia e alla sorveglianza attiva per le forme a basso e intermedio rischio. Essa dimostra inoltre la sua utilità nella malattia metastatica, in combinazione con la terapia ormonale classica o di deprivazione androgenica, nuovi farmaci e chemioterapia.

Stefano Pergolizzi, presidente dell'Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia (Airo), sottolinea come lo studio in questione confermi, attraverso dati a lungo termine (i partecipanti sono stati seguiti per circa 10 anni), l'efficacia della radioterapia nel contrastare le recidive dopo una prostatectomia radicale. Lo studio dimostra anche che le dosi convenzionali sono sufficienti per garantire un controllo duraturo della malattia, senza la necessità di intensificazioni che non apportano benefici aggiuntivi in termini di sopravvivenza o risultati clinici.

Un aumento dei valori del Psa dopo un intervento di prostatectomia radicale rappresenta spesso il primo segnale di una possibile ricomparsa della malattia. In questa fase, la radioterapia si configura come un trattamento mirato a colpire precocemente eventuali focolai di recidiva nella zona più probabile di ripresentazione del tumore, ovvero il letto prostatico, l'area anatomica dove si trovava la prostata prima dell'intervento chirurgico.

La sperimentazione clinica ha coinvolto 350 pazienti con rialzo del Psa dopo prostatectomia, suddivisi casualmente in due gruppi sottoposti a radioterapia a dose convenzionale e a dose più alta, rispettivamente. Dopo oltre otto anni di follow-up, entrambi i gruppi hanno mostrato lo stesso tempo di stabilità del Psa, senza differenze significative in termini di sopravvivenza globale e necessità di avviare la terapia ormonale.

Questi risultati ribadiscono il ruolo centrale della radioterapia nella cura del tumore della prostata, consentendo di intercettare precocemente la ripresa della malattia quando è ancora localizzata e di garantire un controllo a lungo termine, senza la necessità di aumentare la dose irradiata. Pergolizzi, direttore della Radioterapia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria «G. Martino» di Messina, conclude affermando che questa è una notizia importante, poiché rafforza l'idea di una radioterapia sempre più precisa e personalizzata, capace di assicurare un controllo stabile nel tempo e, al contempo, preservare la qualità di vita dei pazienti durante il loro percorso terapeutico.

L'approccio terapeutico personalizzato, basato su una radioterapia mirata e con dosaggi appropriati, rappresenta quindi un passo avanti significativo nella gestione del tumore alla prostata e nel miglioramento della prognosi per i pazienti italiani





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