Tumori 'invisibili' resi vulnerabili all'immunoterapia grazie a una nuova scoperta

Una ricerca dell'Ifom e delle Università di Torino e Milano identifica una molecola che potrebbe rendere riconoscibili al sistema immunitario i tumori 'freddi', aprendo nuove prospettive per l'immunoterapia contro cancro al colon-retto, seno e pancreas.

La ricerca oncologica compie un passo avanti significativo nella lotta contro i tumori cosiddetti 'freddi', ovvero quelli che riescono a eludere il sistema immunitario e a rimanere nascosti per anni, rendendo difficile la loro individuazione e trattamento.

Un team di ricercatori internazionali, guidato dall'Istituto di Oncologia Molecolare (Ifom) della Fondazione Airc, in collaborazione con le Università di Torino e Milano, ha pubblicato i risultati di uno studio rivoluzionario sulla prestigiosa rivista Cancer Discovery. Questa ricerca apre nuove prospettive per l'immunoterapia, un approccio terapeutico che sfrutta le difese naturali dell'organismo per combattere il cancro.

Il fulcro di questa scoperta risiede in una molecola sperimentale, denominata NP1867, che agisce bloccando il meccanismo di 'mismatch repair', un sistema cellulare cruciale per la correzione degli errori che si verificano durante la replicazione del DNA. Inibendo questo sistema, la molecola induce un accumulo di mutazioni all'interno delle cellule tumorali, rendendole riconoscibili al sistema immunitario, che altrimenti le ignorerebbe. I tumori 'freddi' rappresentano una sfida terapeutica particolarmente complessa.

A differenza dei tumori 'caldi', che sono già infiltrati da cellule immunitarie, i tumori 'freddi' presentano una scarsa risposta immunitaria, rendendo l'immunoterapia inefficace. La molecola NP1867, agendo sul 'mismatch repair', trasforma efficacemente i tumori 'freddi' in 'caldi', aumentando la loro sensibilità all'immunoterapia.

Gli esperimenti condotti in laboratorio, sia su cellule tumorali in coltura che su modelli animali, hanno dimostrato che il blocco della proteina PMS2, una componente chiave del meccanismo di riparazione, porta all'accumulo di errori di replicazione nel DNA delle cellule tumorali. Questo accumulo di errori innesca una risposta immunitaria, consentendo al sistema immunitario di riconoscere e attaccare le cellule tumorali.

I risultati ottenuti sono estremamente promettenti e suggeriscono che questa strategia potrebbe essere applicata a diverse forme di tumore, tra cui il cancro del colon-retto, il cancro al seno e il cancro al pancreas, che spesso si dimostrano resistenti all'immunoterapia convenzionale. La ricerca sottolinea l'importanza di comprendere i meccanismi che permettono ai tumori di eludere il sistema immunitario e di sviluppare strategie innovative per superarli.

Alberto Bardelli, direttore scientifico di Ifom e professore ordinario all'Università di Torino, descrive questa scoperta come un vero e proprio cambio di paradigma nel trattamento del cancro. Non si tratta più solo di colpire direttamente la crescita del tumore, ma di modificare la sua interazione con l'organismo, riattivando il sistema immunitario per combatterlo. Questa nuova strategia terapeutica offre la possibilità di personalizzare il trattamento oncologico, adattandolo alle caratteristiche specifiche di ciascun tumore e del paziente.

La molecola NP1867 rappresenta un passo avanti significativo verso la realizzazione di un'immunoterapia più efficace e mirata, in grado di offrire nuove speranze ai pazienti affetti da tumori 'freddi'. Ulteriori studi sono necessari per valutare la sicurezza e l'efficacia di questa molecola in studi clinici sull'uomo, ma i risultati preliminari sono estremamente incoraggianti e aprono la strada a nuove prospettive terapeutiche nella lotta contro il cancro.

La ricerca continua a progredire, con l'obiettivo di sviluppare nuove strategie per rendere i tumori più vulnerabili al sistema immunitario e migliorare la sopravvivenza dei pazienti





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