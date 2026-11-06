Tundu Lissu assolto da tradimento ma colpevole di istigazione in Tanzania

Il leader dell'opposizione tanzaniana Tundu Lissu è stato assolverto dall'accusa di tradimento ma condannato per incitamento. La sentenza arriva dopo anni di proteste e disordini politici.

Un tribunale tanzaniano ha emesso una decisione storica il 6 novembre 2026, assolviendo il leader dell'opposizione Tundu Lissu dall'accusa di alto tradimento, ma dichiarandolo contemporaneamente colpevole di un reato meno grave, ovvero l'istigazione alla violenza. Questa sentenza, pronunciata nel capoluogo commerciale Dar es Salaam, rappresenta un momento cruciale nel lungo percorso legale che ha coinvolto il presidente del CHADEMA, il principale partito di opposizione del paese africano. La distinzione tra le due colpevolezze segna una parziale vittoria per Lissu, che era stato arrestato nell'aprile 2025, un anno prima della decisione finale.

Dettagli Centrali Sul Verdetto E Il Processo

La sentenza stabilisce che Tundu Lissu non ha commesso atti di tradimento contro lo stato, eliminando la minaccia della pena capitale associata a tale accusa. Tuttavia, la corte ha stabilito che il suo discorso pubblico, tenuto prima delle elezioni dell'ottobre 2025, ha violato le norme relative all'ordine pubblico. L'accusa originale si basava sulle dichiarazioni in cui Lissu avrebbe esortato i sostenitori a bloccare il processo elettorale e a mobilitare una ribellione di massa. Il leader del CHADEMA aveva sempre mantenuto la sua innocenza, sostenendo durante tutto il procedimento che le sue parole rientravano nella libertà di espressione politica e che le accuse erano strumentalizzate per eliminare la concorrenza elettorale.

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Posizioni Delle Parti E Contese Giuridiche

Il governo tanzaniano, guidato dalla presidente Samia Suluhu Hassan, ha visto nella condanna per istigazione una conferma della necessità di mantenere l'ordine costituzionale e prevenire l'anarchia durante i periodi elettorali sensibili. Dall'altro lato, le organizzazioni per i diritti umani e i sostenitori del CHADEMA hanno denunciato fin dall'inizio un processo politicamente motivato, volto a disqualificare un avversario politico chiave. Lissu ha argomentato che il suo intervento era una legittima critica alla gestione del processo elettorale e non un invito all'insurrezione armata. La divisione tra le due parti riflette una frattura profonda nel panorama politico nazionale, dove la linea tra protesta legittima e incitamento rimane oggetto di accesi dibattiti giuridici e sociali.

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Impatto Reale Sulle Prospettive Future

Le conseguenze di questo verdetto si estendono ben oltre la sfera giudiziaria, toccando direttamente la stabilità politica del paese e la reputazione internazionale della Tanzania. L'arresto di Tundu Lissu, insieme ad altre misure repressive come i presunti rapimenti di critici governativi e l'esclusione del suo partito dalle urne, sono stati riconosciuti come i principali catalizzatori delle proteste che hanno scosso la nazione. La violenza che ne è seguita ha segnato un punto di non ritorno nella storia recente del paese, portando alla morte di centinaia di cittadini durante gli scontri con le forze dell'ordine. Questa tragedia ha eroso la reputazione di stabilità politica di cui la Tanzania godeva da decenni, creando un clima di sfiducia diffusa nelle istituzioni democratiche.

Conseguenze Sociali E Prospettive future

I dati ufficiali, diffusi in aprile attraverso una commissione istituita dalla presidente Samia Suluhu Hassan, confermano che almeno 518 persone sono rimaste uccise durante i disordini, con il governo che ha attribuito la responsabilità principale ai manifestanti. Questa cifra rappresenta un drammatico record di violenza politica nel paese. Il governo ha categoricamente negato le accuse di uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza, creando un divario informativo significativo con le testimonianze delle ONG. La sentenza di oggi non risolve le tensioni di fondo, ma fornisce un nuovo contesto legale per il dialogo politico. L'opposizione ora deve valutare come procedere, considerando che il leader è libero ma carico di una condanna penale che potrebbe limitare la sua attività pubblica nei prossimi mesi.