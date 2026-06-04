Tunnel sotto lo Stretto di Bering e diplomazia: nuovi sviluppi tra Russia e Ucraina

Dopo settimane di silenzio, la diplomazia torna protagonista con proposte di pace e un ambizioso progetto di collegamento tra Russia e Stati Uniti.

La notizia di un possibile accordo tra Russia e Stati Uniti per la costruzione di un tunnel sottomarino sotto lo Stretto di Bering sta riaccendendo l'attenzione sulla geopolitica internazionale.

Il progetto, del costo stimato tra 10 e 12 miliardi di dollari per il solo tunnel e circa 65 miliardi per l'intero sviluppo, collegherebbe i due continenti attraverso un'infrastruttura lunga 80 chilometri. Kirill Dmitriev, rappresentante speciale per gli investimenti esteri di Putin, ha annunciato la firma imminente durante l'International Economic Forum di San Pietroburgo, sottolineando la collaborazione tra le due potenze in un momento di tensione globale.

Questo sviluppo segue l'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska nell'estate del 2025, durante il quale era stata discussa l'idea del tunnel come gesto economico e simbolico. Nonostante mesi di silenzio, ora i due Paesi sembrano pronti a siglare l'accordo, mentre Trump appare sempre più isolato nel portare a termine la pace in Ucraina come promesso in campagna elettorale. Intanto, il conflitto in Ucraina continua a essere al centro delle trattative.

Putin ha dichiarato di essere pronto a un faccia a faccia con Zelensky, ma ha ribadito la richiesta di controllo del Donbass, inaccettabile per Kiev. Le perdite militari sono ingenti da entrambe le parti: la Russia sostiene di aver recentemente conquistato circa 2.440 chilometri quadrati in Ucraina e che le truppe ucraine siano diminuite di 100.000 unità, con 40.000 soldati persi ogni mese e 60.000 disertori dall'inizio del 2026.

Tuttavia, queste cifre non trovano riscontro nella realtà di una guerra sempre più difficile per Mosca, con enormi perdite e senza avanzamenti significativi sul territorio. Zelensky continua a lavorare per ottenere i 90 miliardi di euro del pacchetto di aiuti europei, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto capire che gli Stati Uniti annunceranno un nuovo pacchetto da 400 milioni di dollari in assistenza militare già approvato dal Congresso.

L'Europa, con Francia, Regno Unito e Germania, cerca di riportare Mosca al tavolo dei negoziati. Il segretario della Nato, in visita a sorpresa a Kiev, ha ribadito che la strada per l'ingresso dell'Ucraina nell'alleanza è irreversibile. In risposta, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha giocato la carta Trump, sostenendo che l'adesione alla Nato è inaccettabile per il presidente americano, e ha avvertito che quella iniziata come guerra di Biden ora è una guerra di Trump.

Nel frattempo, Dmitriev ha riferito di essere in costante dialogo con gli inviati speciali di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, sottolineando che la parte americana sta cercando di promuovere la pace. Tuttavia, le contraddizioni restano evidenti, con Putin che continua a non mostrare intenzioni concrete di fermare gli scontri, nonostante le dichiarazioni di disponibilità al dialogo. Il progetto del tunnel sotto lo Stretto di Bering, se realizzato, rappresenterebbe un simbolo di collaborazione in un contesto di profonde divisioni globali





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