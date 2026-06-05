Tunnel sotto lo Stretto di Bering: tra promesse di Trump, trattative russe e progetti di Elon Musk

Donald Trump ha riacceso il dibattito su un tunnel ferroviario sotto lo Stretto di Bering, proposto da Kirill Dmitriev. Le nuove trattative coinvolgono società private americane, la Boring Company di Elon Musk e continui contatti diplomatici tra USA e Russia, nonostante le tensioni in Ucraina.

Il dibattito sulla realizzazione di un collegamento sotterraneo tra Stati Uniti e Russia ha ripreso vigore dopo l'intervento di Donald Trump , che ha risposto a un giornalista intervistandolo sul progetto avanzato da Kirill Dmitriev , capo del fondo sovrano russo RDI, pochi giorni prima di una riunione con Vladimir Putin.

La proposta, presentata in ottobre, prevedeva un tunnel ferroviario sotto lo Stretto di Bering, con l'obiettivo di collegare i due Paesi e favorire la cooperazione su risorse naturali e infrastrutture strategiche. Durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la domanda di Trump ha suscitato un brusco rifiuto da parte dell'ucraino, che ha espresso la sua contrarietà senza approfondire ulteriori dettagli.

Nonostante la reazione negativa, i contatti tra le amministrazioni statunitense e russa non si sono interrotti. Dmitriev ha annunciato oggi una nuova fase di trattative che prevederebbe la firma di un accordo con una società privata americana di consulenza per lo sviluppo di parchi e infrastrutture, mentre la Boring Company di Elon Musk sarebbe potenzialmente coinvolta nella costruzione del tunnel, riducendo i costi attestati a otto miliardi di dollari anziché i 65 precedentemente stimati.

Lo Stretto di Bering, largo circa 82 chilometri, dovrebbe ospitare un tunnel di 112 chilometri, attraversando le due isole Diomede - una russa e l'altra americana - e creando così una via di collegamento strategica fra l'America del Nord e l'Asia. La storia di questo progetto non è nuova: già nel 1904 si ipotizzava una ferrovia trans-siberiana‑Alaska, idea che ha continuato a riemergere nei cicli geopolitici.

Dmitriev, considerato un visionario, ha più volte promosso l'idea di un'isola di collegamento su rotaia tra Stati Uniti, Canada, Russia e Cina. In passato, figure politiche come Sarah Palin avevano già menzionato l'importanza strategica dell'Alaska per la sicurezza nazionale americana, sottolineando la vicinanza al territorio russo. Se l'accordo verrà effettivamente ratificato nei prossimi otto anni, gli investitori russi e internazionali potranno finanziarne la realizzazione, aprendo la strada a un nuovo canale di scambio commerciale e di sicurezza regionale.

Nel frattempo, le comunicazioni tra gli operatori russi e americani continuano a fluire, nonostante le tensioni legate al conflitto in Ucraina. Dmitriev ha confermato di aver parlato mercoledì 3 giugno con Michael Witkoff, un importante imprenditore statunitense, e con Jared Kushner, genero dell'ex presidente, i quali avrebbero partecipato informalmente a negoziati sia sull'Ucraina sia su questioni relative all'Iran. Prossimamente è previsto un nuovo contatto, il cui luogo di incontro sembra essere Miami, un hub già usato da diversi attori politici.

Nel febbraio 2025, il senatore Marco Rubio ha incontrato il ministro russo Sergei Lavrov a Riad, concludendo l'incontro senza progressi concreti sul conflitto ucraino ma con l'intento di rinvigorire i legami bilaterali non legati alla guerra. Anche il Pentagono avrebbe sospeso la vendita di missili alla Germania per evitare una reazione russa, mentre nel mondo sportivo sono stati programmati un incontro di hockey su ghiaccio tra le due nazionali, previsto per il primo luglio, come gesto simbolico di normalizzazione delle relazioni.

Il panorama geopolitico, quindi, si muove su più fronti: progetti infrastrutturali di grande portata, negoziati dietro le quinte, e iniziative di soft power volte a creare un clima di fiducia reciproca, anche se rimane incerta la reale volontà politica di entrambi i governi di tradurre queste discussioni in risultati tangibili





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