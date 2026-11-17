Le autorità turche hanno nominato un amministratore fiduciario per Sozcu TV, il sesto canale critico verso il governo a subire questa misura, ampliando la repressione mediatica.

Le autorità turche hanno condotto un'incursione mattutina negli uffici di Sozcu TV, emittente televisiva e portale web vicini all'opposizione, nommando un amministratore fiduciario per gestire le piattaforme digitali e broadcast. L'operazione, avvenuta il 17 novembre, segna un'intensificazione delle misure coercitive contro i media critici nei confronti del governo, estendendo il campo di azione del Fondo turco di garanzia dei depositi ( TMSF) verso nuove realtà editoriali indipendenti.

Dettaglio Operazione e Nomina Trustee

L'amministrazione dell'emittente, Sozcu TV, ha confermato sulla propria piattaforma che la polizia ha effettuato perquisizioni presso la sede di Istanbul e il dominio Sozcu.com.tr nelle prime ore del giorno. Il canale ha specificato che la nomina del trustee governativo riguardava esclusivamente l'attività televisiva e il sito di notizie, lasciando momentaneamente inalterate le operazioni del quotidiano cartaceo e dei marchi affiliati Tavir e Korkusuz.

Also read Nations League, Francia vittoriosa sulla Turchia. E Kane batte Yamal a Madrid

Ismail Saymaz, giornalista di spicco del network, ha riportato su X che la presidente di Sozcu, Funda Tuncer Sidali, era stata trattenuta dalle forze dell'ordine durante le operazioni. Questa mossa operativa avviene in un contesto giuridico sempre più restrittivo, dove il TMSF viene utilizzato spesso come strumento per il controllo statale sulle attività editoriali indipendenti, sostituendo la gestione originaria con figure di fiducia governative.

Contesto Repressivo e Canali Colpiti

Questa decisione eleva Sozcu TV al sesto importante canale d'informazione turco a subire l'intervento di un trustee nominato dalle autorità. A precederlo in questa lista vi sono Halk TV, Flash TV, Eko Turk, Haberturk e Tele1, tutti punti di riferimento per un pubblico che cerca notizie alternative rispetto alla narrazione ufficiale. L'azione di martedì amplifica le preoccupazioni internazionali sulla libertà di stampa in Turchia, vista come parte di un trend sistematico di chiusura dello spazio mediatico indipendente.

Advertisement

La repressione legale contro l'opposizione turca è senza precedenti, con decine di sindaci e funzionari eletti rimossi dai loro incarichi, fermati o arrestati. Oltre ai media, il governo ha nominato trustee in numerose amministrazioni comunali, un provvedimento che ha colpito inizialmente i sindaci pro-curdi nel sud-est e, più recentemente, grandi municipalità vinte dall'opposizione, tra cui la città di Istanbul. Alcuni sindaci sono stati invitati a unirsi al partito al governo AK Party di Recep Tayyip Erdogan come conseguenza di queste pressioni.

Reazioni dell'Opposizione Politica

Ozgur Ozel, leader del nuovo partito d'opposizione, ha denunciato l'operazione su X, affermando che la mossa dimostra l'assenza totale di tolleranza del governo verso anche la più minima forma di critica. Ozel ha aggiunto che il regime sta affondando in una situazione di isolamento, cercando di annegare chiunque non sia allineato con le posizioni di potere, avvertendo che arrendersi a queste dinatorie dittatoriali porterebbe al declino morale della nazione.

Anche Musavat Dervisoglu, presidente del Iyi Party, ha definito l'incursione un colpo diretto contro la democrazia e la libertà degli cittadini di ricevere informazioni. Le critiche si concentrano sull'uso strumentale del sistema giudiziario per limitare il dissenso, una pratica che ha già ricevuto numerose condanne da parte delle organizzazioni per i diritti umani e dei governi occidentali, che vedono in queste azioni un deterioramento significativo dello stato di diritto e delle libertà civili fondamentali in Turchia.