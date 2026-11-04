Turchia condanna UE: rapporto su diritti umani e Cipro ingiusto

La Turchia respinge il rapporto UE del novembre 2023 definendolo pregiudiziale. Ankara critica le critiche su diritti umani, giustizia e la questione di Cipro.

Ankara ha ufficialmente respinto mercoledì 4 novembre le conclusioni contenute nel rapporto annuale sulla politica di allargamento dell'Unione europea, definendo la posizione del blocco come "pregiudiziale e ingiusta". Il Ministero degli Esteri turco ha criticato aspramente le osservazioni della Commissione Europea riguardanti i diritti fondamentali e il sistema giudiziario nazionale, oltre alle questioni relative alla divisione di Cipro.

Il divario democratico segnalato da Bruxelles

Nella sua relazione annuale sull'allargamento, pubblicata a novembre 2023, la Commissione Europea ha riconosciuto che l'UE ha avanzato nei legami con la Turchia in settori di interesse reciproco. Tuttavia, l'istituzione ha espresso profonde preoccupazioni riguardo all'adesione di Ankara ai principi democratici fondamentali. Le azioni legali intraprese dalle autorità turche contro funzionari eletti, esponenti dell'opposizione e membri della società civile sono state indicate come fattori chiave di questo disaccordo.

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Il documento ufficiale sottolinea che il divario tra l'obiettivo dichiarato della Turchia di aderire all'Unione europea e il suo regresso rispetto ai criteri politici essenziali per l'accesso si è ulteriormente ampliato. La Commissione ha ricordato che i fattori alla base dello stallo nei negoziati di adesione, congelati dal 2018, rimangono sostanzialmente irrisolti nonostante gli anni trascorsi.

Rappresentazione dei casi di repressione legale

La Turchia è diventata un candidato ufficiale all'adesione all'Unione europea nel 1999, ma il processo è da tempo bloccato. Le accuse includono una repressione legale senza precedenti contro l'opposizione, con diversi sindaci e politici destituiti o arrestati. Inoltre, il governo ha represso alcuni organi di informazione e condotto operazioni contro gruppi LGBTQ+, sostenendo di voler proteggere i minori e i valori familiari.

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Queste misure hanno ricevuto dure critiche da organizzazioni per i diritti umani e dall'Unione Europea. Ankara nega sistematicamente le accuse di regresso democratico, sostenendo invece che tali azioni siano necessarie per la stabilità nazionale e la protezione sociale. La tensione rimane alta tra le due entità geopolitiche principali.

Posizioni contrastanti su Cipro e diritto marittimo

Il Ministero degli Esteri turco ha anche contestato le sezioni del rapporto relative a Cipro, dove il blocco ha rifiutato la richiesta di una soluzione a due stati e ha criticato le operazioni turche sull'isola. Ankara ha definito queste posizioni come difensori delle "posizioni massimaliste" di Atene e del governo greco-cipriota internazionalmente riconosciuto, aggiungendo che sono distaccate dalla realtà e inconsistenti con il diritto internazionale.

Cipro è divisa dal 1974, dopo un'invasione turca seguita a un colpo di stato ispirato dalla Grecia. L'isola rimane divisa in un sud greco-cipriota riconosciuto internazionalmente e un nord turco-cipriota riconosciuto solo da Ankara. Recentemente, la Turchia ha insistito per una soluzione a due stati, rifiutata da Cipro, Grecia e UE. Il ministero ha inoltre dichiarato nulli e void i commenti sulle controversie marittime con la Libia.