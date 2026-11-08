Turchia COP31: Miniere di carbone e repressione ambientalista sotto i riflettori

I residenti di Ikizkoy chiedono ai leader della COP31 di visitare le miniere di lignite. Tensioni tra transizione energetica e diritti umani in Turchia.

I residenti del villaggio turco di Ikizkoy stanno chiedendo ai leader mondiali riuniti per la COP31 di lasciare i locali della conferenza per constatare personalmente la devastazione causata decenni di estrazione di lignite. Questa richiesta nasce dalla necessità di mostrare agli ospiti internazionali l'impatto reale del carbone sulle comunità locali e sull'ecosistema circostante, mettendo in discussione la narrazione ufficiale sulla transizione energetica.

Richiesta di visita alle zone di estrazione mineraria

Nejla Isik, un'eletta che rappresenta la sua comunità, sostiene che i governi e i funzionari delle Nazioni Unite debbano recarsi a Ikizkoy, situata nella provincia sud-occidentale di Mugla, vicino alla foresta di Akbelen. La sua casa si trova a pochi metri da una miniera di lignite che si è espansa negli ultimi decenni, avvicinandosi sempre di più alle abitazioni. Isik afferma che i capi di stato dovrebbero visitare Akbelen e non solo Antalya, per comprendere gli effetti del carbone sulla natura e sulla vita delle persone.

Also read «Dopo il licenziamento mi sono trasferito in Turchia: ora i viaggi sono il mio lavoro e questo è il posto perfetto, al centro del mondo»

Problemi sanitari e repressione dei manifestanti

La lotta contro l'espansione delle miniere di lignite ha avuto conseguenze dure per i residenti, come dimostra il caso di Esra Isik, figlia di Nejla. La giovane di 26 anni è stata detenuta per 42 giorni in attesa di processo dopo una protesta contro l'espropriazione di terre per le miniere. Nel luglio scorso, un tribunale l'ha condannata a due anni di carcere per resistenza agli agenti pubblici, ma è libera in attesa del ricorso. Nejla Isik descrive la situazione come una vita sotto la pressione del carbone, con l'inquinamento che penetra ogni aspetto della quotidianità.

Posizione del governo e alternativa nucleare

Il ministro dell'Energia turco, Alparslan Bayraktar, ha dichiarato giovedì a una riunione con i giornalisti stranieri che la Turchia sta lavorando a una transizione giusta verso energie più pulite, ma ha riconosciuto le difficoltà dovute al fatto che le miniere impiegano migliaia di persone. Ha sottolineato che l'energia nucleare rappresenta l'alternativa più viable, con l'obiettivo di raggiungere 10 gigawatt di capacità nucleare entro il 2040, un livello che corrisponderebbe alla produzione attuale di carbone secondo i calcoli di Reuters. Il carbone ha rappresentato la più grande fonte di elettricità della Turchia lo scorso anno, generando il 34% dell'energia nazionale, rendendo il paese il più grande produttore europeo di elettricità alimentata a carbone.

Advertisement

Conseguenze internazionali e critica sui diritti umani

Gruppi per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per le restrizioni alle proteste in Turchia, segnalando divieti generali, detenzioni di massa e uso sproporzionato della forza. Un rapporto di Human Rights Watch di ottobre ha riferito che le autorità turche hanno arrestato e processato arbitrariamente i manifestanti ambientali ad Akbelen. I funzionari hanno disperso con la forza dimostrazioni non violente, mentre manifestanti, avvocati e giornalisti hanno affrontato accuse come assembramento illegale e ostruzione degli agenti pubblici. Deniz Bayram di Human Rights Watch ha definito la repressione ambientale un segno di intolleranza verso il dissenso.

Storia recente delle tensioni nella foresta di Akbelen

La controversia attorno ad Akbelen si è intensificata nel 2023 con la ripresa dell'abbattimento degli alberi. I residenti riferiscono che le forze di sicurezza hanno utilizzato cannoni ad acqua e gas lacrimogeno contro i dimostranti che cercavano di entrare nella foresta. Nei mesi successivi, sono state imposte multe e aperti casi giudiziari contro chi non aveva abbandonato la zona. La violenza subita, secondo Nejla Isik, includeva detenzioni e altri punimenti, evidenziando la resistenza continua della comunità contro le operazioni della joint venture Yenikoy-Kemerkoy Energy, che include Limak e IC Ictas.