Turchia e Arabia Saudita firmano accordo per abolire i visti: un passo verso la normalizzazione dei rapporti

La Turchia e l’Arabia Saudita sigleranno un accordo per eliminare i visti reciproci, segnando un ulteriore passo verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali dopo la crisi diplomatica del 2018. Durante l’incontro tra i ministri degli Esteri, si discuteranno anche temi regionali, tra cui la gestione delle crisi mediorientali e la stabilità nello Stretto di Hormuz.

ANKARA, 5 maggio (Reuters) - La Turchia e l’ Arabia Saudita sono in procinto di firmare un accordo storico per eliminare i visti reciproci durante un incontro tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, previsto per mercoledì ad Ankara.

Lo ha annunciato martedì una fonte diplomatica turca, sottolineando che l’accordo riguarderà sia i titolari di passaporti ordinari che quelli diplomatici. Questo passo rappresenta un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, gravemente compromesse dopo l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel 2018, avvenuto all’interno del consolato saudita a Istanbul. All’epoca, la Turchia aveva accusato alti funzionari sauditi di aver orchestrato il crimine, causando una profonda crisi diplomatica tra i due Paesi.

Tuttavia, dal 2020, Ankara e Riyadh hanno intrapreso un percorso di riconciliazione, culminato nel 2021 con il ritiro delle accuse da parte della Turchia contro lo Stato saudita. Durante la riunione del Consiglio di Coordinamento Turco-Saudita, presieduta dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e dal suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan, si discuteranno anche altri temi di interesse comune.

Fidan ribadirà la posizione della Turchia a favore di una ‘titolarità regionale’ nella gestione delle questioni mediorientali, esprimendo al contempo il desiderio di Ankara di contribuire in modo costruttivo alla risoluzione del conflitto in Iran. Inoltre, il ministro turco metterà in guardia contro eventuali tensioni nello Stretto di Hormuz, sottolineando l’importanza di evitare nuove provocazioni nella regione.

La normalizzazione dei rapporti tra Turchia e Arabia Saudita si inserisce in un contesto più ampio di riavvicinamento tra Ankara e i suoi rivali regionali, con l’obiettivo di stabilizzare la situazione nel Medio Oriente e promuovere la cooperazione economica e politica





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