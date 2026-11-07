Turchia: Emissioni Metano Discariche e COP31 a Antalya

Analisi satellitare rivela alte emissioni di metano dalle discariche turche. La Turchia punta alla riduzione in vista del vertice COP31 ad Antalya.

La Turchia è il quinto maggiore emettitore globale di metano proveniente da rifiuti solidi, posizionandosi dietro Cina, Stati Uniti, Russia e Brasile, secondo i dati del tracker non profit Climate TRACE. Questa classifica emerge nonostante il paese stia organizzando il vertice climatico COP31 ad Antalya, in programma dal 9 al 20 novembre, dove la riduzione del metano è una priorità assoluta.

Satelliti Rilevano Perdite a Seymen

Le osservazioni satellitari analizzate dai ricercatori dell'University of California, Los Angeles (UCLA) hanno identificato settanta pennacchi dalle dieci discariche turche con le emissioni più elevate. I tassi medi rilevati per questi siti variavano tra 841 chilogrammi e 7,4 tonnellate metriche all'ora. Tre di queste discariche si trovavano nei dintorni di Istanbul, mentre altre erano situate vicino ad Ankara, Izmir e Antalya.

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Il sito Seymen, situato nelle campagne a ovest di Istanbul, ha mostrato un tasso medio rilevato di circa 7,4 tonnellate all'ora. Questa posizione rappresenta una delle principali fonti di emissioni di metano da rifiuti al mondo. Il gas delle discariche viene catturato per generare elettricità in un impianto vicino, ma i satelliti rilevano quantità di metano che l'impianto non riesce a trattenere.

Confronto Dati e Difese Ufficiali

Il Ministero dell'Ambiente turco ha dichiarato che i dati non provengono da misurazioni continue e non possono essere utilizzati per misurare le emissioni annuali alla discarica di Seymen. L'ente operativo ISTAC ha contestato la rappresentatività delle osservazioni satellitari. L'ufficiale ISTAC Aysen Erdincler ha affermato che le emissioni tipiche si aggirano tra 4 e 6 tonnellate all'ora.

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Una lettura satellitare di 12 tonnellate all'ora in un giorno specifico ha innalzato la media complessiva. Il capo ISTAC Fatih Ugur ha spiegato che circa 30 ettari della discarica erano scoperti il giorno della misurazione a causa di lavori sui tubi di raccolta del metano. Inoltre, una bassa pressione atmosferica ha contribuito a una concentrazione più elevata di metano durante quel periodo.

Impatto Climatico e Soluzioni

Il metano è la principale causa del cambiamento climatico dopo l'anidride carbonica. È oltre ottanta volte più potente della CO2 nei suoi primi venti anni nell'atmosfera. Tagli drastici potrebbero quindi rallentare il riscaldamento relativamente velocemente. Le emissioni di metano da rifiuti in Turchia sono aumentate quasi del 25% nel decennio che culmina nel 2024.

Tia Scarpelli, responsabile del settore rifiuti per Carbon Mapper, sottolinea che la riduzione richiede lo smistamento del materiale organico prima che raggiunga le discariche. Ha affermato che affrontare le discariche più grandi potrebbe fornire guadagni sproporzionati nella riduzione delle emissioni nazionali. Sono necessarie raccolte di gas meglio progettate e riparazioni alle coperture crepate.

Iniziative Governative e Statistiche

La Turchia promuove l'Iniziativa Zero Rifiuti per ridurre lo smaltimento in discarica. Il tasso di recupero nazionale dei rifiuti è salito al 37,53% nel 2025, rispetto al 13% nel 2017. L'impianto di Seymen produce circa 22.000 megawattora di elettricità al mese grazie alla combustione del gas. ISTAC trae benefici economici dalla cattura efficiente del metano per la produzione di elettricità.