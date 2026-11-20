La Turchia annuncia accordi per 26 miliardi di dollari alla COP31 di Antalya. Il testo analizza gli accordi con Cina e banche di sviluppo e il successo delle PMI locali.

La Turchia sta concludendo la COP31 a Antalya accumulando accordi di investimento per un valore superiore ai 26 miliardi di dollari, segnando un successo economico tangibile per l'ospite. Nonostante la conferenza sia iniziata il 9 novembre in questa città mediterranea, i negoziati internazionali sul clima hanno faticato a produrre risultati ambiziosi sulla riduzione globale delle emissioni di carbonio.

Numeri chiave degli accordi finanziari

Gli accordi conclusi includono un'intesa preliminare da 15 miliardi di dollari per le energie rinnovabili con la Cina, che rappresenta il singolo blocco finanziario più significativo. A questa cifra si aggiungono 5,1 miliardi di dollari in accordi di finanziamento con banche di sviluppo internazionali, dimostrando una forte fiducia istituzionale nel progetto turco.

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Ulteriori intese sono state siglate con governi di paesi chiave come l'Arabia Saudita e il Canada. Questa strategia di attrazione dei capitali segue un trend storico, dove i paesi ospitanti delle conferenze climatiche delle Nazioni Unite beneficiano costantemente dell'afflusso di governi e aziende straniere durante gli eventi multilaterali.

Impatto sugli obiettivi climatici nazionali

Osservatori esperti ritengono che questi accordi, prevalentemente legati all'energia pulita, siano cruciali per aiutare la Turchia a raggiungere i propri obiettivi climatici nazionali. L'espansione dell'elettrificazione, sostenuta da questi investimenti, è vista come una via fondamentale per ridurre le emissioni derivanti dall'uso di combustibili fossili nel paese.

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Li Shuo, veterano delle trattative climatiche cinesi e capo del China Climate Hub presso l'Asia Society Policy Institute, ha sostenuto a lungo che i paesi ospitanti la COP dovrebbero sfruttarla come piattaforma di attrazione degli investimenti. Secondo la sua analisi, questo rappresenta l'opportunità migliore per convertire la presenza diplomatica in capitale reale.

Anche Oyku Senlen, ricercatrice senior presso il think tank E3G, ha confermato che gli accordi siglati sono allineati con la "via di transizione energetica" della Turchia, validando la direzione strategica scelta dal governo per il futuro energetico del paese.

Successo delle piccole e medie imprese locali

Oltre ai megaprogetti statali, la conferenza ha offerto un palcoscenico unico per le imprese locali, consentendo loro di chiudere accordi che sarebbero stati difficili da ottenere altrimenti. Harves Technology, una startup con sede a Bursa, ha utilizzato il padiglione per commercializzare serbatoi d'acqua modulari progettati per adattarsi a muri o recinzioni, un'idea nata per risolvere problemi di spazio domestico.

Beyza Altin, capo delle vendite internazionali di Harves Technology, ha riferito che entro giovedì l'azienda aveva già incontri con potenziali investitori provenienti da India e Francia, oltre a esprimere interesse da distributori in Somalia, Brasile, Spagna e Grecia.

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Un successo simile è stato registrato da Liaqua, un'azienda di tecnologie idriche che estrae acqua potabile dall'aria umida. Tuncer Kucukaydogmus, socio fondatore di Liaqua, ha sottolineato che quanto achieved in nove giorni di conferenza sarebbe stato impossibile da raggiungere con dieci anni di lavoro tradizionale, grazie alla concentrazione globale di attori presenti.

Contesto geopolitico e risultati limitati

Nonostante il successo economico per l'ospite, un accordo climatico internazionale più ampio rimane eluso, poiché i delegati di oltre 190 paesi sono divisi su questioni centrali. La finanza per il clima, volta ad aiutare i paesi più poveri e vulnerabili ad affrontare gli impatti di un mondo più caldo, resta un punto di forte contrasto.

I negoziatori hanno inoltre rimosso qualsiasi riferimento alla riduzione dell'uso di combustibili fossili dall'ultima bozza di accordo. Sebbene i colloqui fossero programmati per concludersi venerdì, le conferenze delle Nazioni Unite hanno una storia di prolungamento oltre le scadenze iniziali, segnalando possibili ulteriori ritardi nelle decisioni finali.